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انطلاق أشغال الورشة ال11 لرابطة عملاء ودعاة وأئمة دول الساحل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 13:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرات

باماكو - إنطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة المالية باماكو أشغال الورشة الـ11 لرابطة علماء ودعاة أئمة دول الساحل والتي ستخصص لاعتماد أول دليل للتربية الاسلامية من أجل مواجهة مخاطر التطرف.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الشؤون الدينية المالي تييرنو امادو عمر حاس ديالو، وسفير الجزائر في مالي بوعلام شبيحي.

ويشارك في هذه الورشة عدد من كبار العلماء والأئمة والدعاة وكبار المرشدين، الممثلين للدول الاعضاء في الرابطة وهي الجزائر و موريتانيا و ليبيا و مالي و نيجيريا و النيجر و بوركينا فاسو و تشاد و كوت ديفوار وجمهورية غينيا والسينغال.

كما تعرف ورشة باماكو التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل الإفريقي، مشاركة فاعلين في الحقل الثقافي المحلي.

وتعد وحدة التنسيق والإتصال آلية إقليمية للتنسيق الأمني و تبادل المعلومات بين دول الساحل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ويرتكز نشاط هذه الوحدة التي أنشئت في 2010 على التنسيق بين دول المنطقة وتفعيل جهود المجتمع المدني في الوقاية من التشدد والتطرف.

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انطلاق أشغال الورشة ال11 لرابطة عملاء ودعاة وأئمة دول الساحل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 13:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 19 مرة   شارك

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