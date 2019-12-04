عشية زيارة بومبيو للمغرب: ضرورة وقف المملكة لعرقلة إجراء استفتاء تقرير المصير

واشنطن - أكدت، سوزان سكولت، الناشطة الحقوقية، رئيسة المؤسسة الأمريكية من أجل دعم الصحراء الغربية، على ضرورة إنهاء المغرب لعرقلته إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق مخطط السلام الأممي ، وذلك عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمغرب.

وبعثت سوزان سكولت رسالة إلى بومبيو طالبته بحث المغرب على "إنهاء عرقلة استفتاء الأمم المتحدة الذي طال انتظاره بشأن الصحراء الغربية"، كما طالبت بضرورة حجب أي مساعدة دولية تقدمها الولايات المتحدة إلى المغرب لغاية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، المحتجزين بشكل غير قانوني، والى غاية وقف المملكة استغلالها غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

وعادت سوزان للتذكير بالغزو المغربي للأراضي الصحراوية عام 1975 على الرغم من رار محكمة العدل الدولية (16 أكتوبر 1975) القاضي بعدم وجود سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، والحرب التي تلت ذلك مع الصحراويين واستمرت 16 سنة لتعود المملكة أخيرا وتقبل بخطة الأمم، التي أقرتها الولايات المتحدة ، والتي تسمح للصحراويين بتحديد وضعهم السياسي في المستقبل من خلال استفتاء تنظمه الأمم المتحدة.

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إلا أنه وفي عام 2000 ، ودون أي مبرر - تضيف الناشطة الأمريكية، أعلن المغرب أنه لن يسمح بعد ذلك بإجراء الاستفتاء ليتراجع عن التزاماته بالأعراف الدولية مما خلف حالة جمود تسببت في تهديد خطير للسلام والأمن في المنطقة.

وأضافت الحقوقية الأمريكية "رغم أننا نمثل العديد من الآراء السياسية المتنوعة ،الا أننا نشعر بالذهول من حقيقة أن المغرب قد سمح له باحتلال الصحراء الغربية لأكثر من 40 عاما ، على الرغم من موافقة كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية الأمريكية والأمم المتحدة ومعظم الدول على ضرورة أن "يتمتع شعب الصحراء الغربية بتحديد الوضع السياسي المستقبلي لأراضيهم".

--المغرب ينفق ملايين الدولارات كل عام في محاولات الضغط على الدول --

وبعد أن أعربت عن أسفها إزاء حالة الجمود المخيمة على مسار التسوية، أشارت سوزان سكولت إلى أن "المغرب تمكن من تحقيق هذا الوضع من خلال إنفاق ملايين الدولارات كل عام في محاولات الضغط على الدول" حيث تشير التقارير إلى أنه "ينفق سنويا المزيد من الأموال على جماعات الضغط في واشنطن للتأثير على صانعي السياسة أكثر من أي بلد آخر في العالم الثالث".

وفي هذا السياق أثارت على سبيل المثال المساهمات الكبيرة للمغرب لمؤسسة كلينتون خلال انتخابات ال 31 أكتوبر من عام 2016 وهي قضية -كما ذكرت - يعلمها الرئيس دونالد ترامب نفسه وقال بشأنها في تغريدة "تفضيل هيلاري الرسمي للمغرب نتج عنه 28 مليون دولار لمؤسسة كلينتون".

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وخاطبت سوزان سكولت وزير الخارجية بومبيو ومن خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول "أنت تمثل رئيسا أبدى اهتمامه بمكافحة الفساد الحكومي وان الوضع في الصحراء الغربية يعد مثالا صارخا لما يمكن أن يخلف هذا الفساد من معاناة فظيعة كما يجري بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يعيش رجاله ونساء تحت الاحتلال المغربي الوحشي".

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975. وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.