إفريقيا: اليد العاملة بلغت 500 مليون شخص في إفريقيا

ابيدجان - تمثل اليد العاملة في افريقيا حوالي 500 مليون شخص و قد ترتفع ب40 % خلال عشر سنوات حسب ما جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر بمناسبة الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 المنعقد من 3 الة 6 ديسمبر الجاري بأبيدجان (كوت ديفوار).

وأوضح ذات التقرير الصادر عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان "اليد العاملة في المنطقة تمثل اليوم حوالي 500 مليون شخص لكنها مرشحة للارتفاع في افاق 2030 لتبلغ رقم 676 مليون شخص و تلك قفزة كبيرة بنسبة 40 % راجعة الى الارتفاع السريعة لعدد الشباب في سوق العمل".

وأضافت ذات الوثيقة ان "افريقيا تعد في الوقت الحالي المنطقة الاكثر شبابا في العالم حيث تمثل شريحة الشباب التي تقل اعمارهم عن 25 سنة، نسبة 60 % من السكان (3ر1 مليار) مضيفا انها "ستصبح تعد في افاق 2030 حوالي خمس اليد العاملة في العالم و زهاء ثلث اليد العاملة العالمية الشابة".

كما أشارت المنظمة الى "ان هناك اضافة الى ذلك حوالي 252 مليون عامل فقير و حوالي 5ر54 مليون شاب بدون عمل و لا يزاولون لا دراسة و لا تكوين" مؤكدة ان نسبة بطالة الشباب في شمال افريقيا "اعلى من 30% و ب40% بالنسبة للشابات اي اعلى من اي منطقة اخرى في العالم".

ويرى التقرير من جانب اخر ان "العمل غير الرسمي منتشر في افريقيا بما انه يخص 85 % من جميع العمال و 95 % من الشباب".

كما أضاف ان "72 مليون طفل افريقي يعملون مما يمثل حوالي نصف اليد العمالة من الاطفال في العالم فضلا عن الفوارق في الاجور بين الرجال و النساء التي تبلغ ثلث الاجر الساعي المتوسط الذي يتقاضاه الرجال في عديد البلدان الافريقية".

وتابعت منظمة العمل الدولية من جانب اخر ان خلق مناصب الشغل تعد "اولوية اساسية" في جميع بلدان المنطقة و ان الحكومات و منظمات المستخدمين و منظمات العمال مطالبين بتكثيف جهودهم من اجل التوصل الى تحقيق هذا الهدف.

وتشير التقديرات الاخيرة للمكتب الدولي للعمل الى ضرورة "زيادة عدد مناصب العمل المنتج في القارة في افاق 2030 فضلا عن ال300 مليون اي بحوالي 26 مليون سنويا مما يمثل بالتالي ضعف عدد مناصب الشغل المنتجة الموجودة من اجل الوصول الى 579 مليون في سنة 2030".

كما أكدت ذات الوثيقة على "ضرورة ان يكون حوالي نصف تلك مناصب الشغل، اي 13 مليون سنويا منصب جديد من اجل توفير مناصب شغل منتجة لعدد اكبر من الاشخاص الذين يدخلون سنويا لسوق العمل".

وأضاف السيد رايدر انه من اجل مكافحة البطالة فانه "من الضروري خلق 2ر2 مليون منصب شغل منتج اضافي سنويا" و من اجل القضاء على الفقر في العمل يجب "توفير 6ر10 مليون سنويا اما برفع مستوى الانتاجية و دخل العمال الفقراء في المناصب الحالية واما بتمكينهم من ايجاد مناصب شغل اكثر انتاجية".