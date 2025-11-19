اللجنة التحضيرية للمؤتمر أل 15 لجبهة البوليساريو تستمع إلى تقارير الندوات الجهوية والمحلية في جميع القطاعات

الشاهد الحافظ - عقدت يوم أمس الأربعاء اللجنة لتحضيرية للمؤتمر الـ 15 لجبهة البوليساريو اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، عضو الأمانة الوطنية السيد خطري أدوه، لتحضير مسودة الوثائق التي ستقدم للندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن وزير المياه والبيئة ورئيس اللجنة المشرفة على الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر بولاية بوجدور، إبراهيم مخطار بومخروطة، أن "اجتماع اللجنة اليوم مخصص للإستماع إلى تقارير الندوات الجهوية والمحلية التي تمت بكافة القطاعات، وكذا دراستها لتحضير مسودة الوثائق التي ستقدم للندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر".

أيضا يرمي الاجتماع إلى الوقوف على التحضيرات الأخرى المتعلقة ببعض اللجان، كاللجنة التقنية ، الخارجية ، الثقافة والإعلام .

وأضاف نفس المسؤول أن الاجتماع يحدد كذلك المحطات المتبقية قبل عقد المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو.

وكان مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، وزير الإعلام، حمادة سلمى الداف، كشف الاثنين عن مكان انعقاد المؤتمر الـ 15 لجبهة البوليساريو وذلك ببلدة "التفاريتي" المحررة في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر القادم.

وأوضح ذات المسؤول بالمناسبة أن اللجنة الفرعية التقنية تعمل على إعداد كل التحضيرات اللوجستية من إقامة، توفير القاعات، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم في تاريخ الشعب الصحراوي الذي يحمل اسم مؤتمر الشهيد البخاري أحمد.

واختتمت السبت الماضي الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمرال15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بكافة الولايات انطلقت بداية نوفمبر الجاري على مستوى الجالية بأوروبا وتواصلت طبقا للرزنامة التي حددتها اللائحة القانونية التي صادقت عليها الأمانة الوطنية للجبهة.. وتم خلالها عرض الوثائق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر (القانون الأساسي ، برنامج العمل الوطني ووثيقة الوضع الراهن) وهي وثائق تمت تزكيتها من قبل الأمانة الوطنية.

وخلال المداولات أجمعت المداخلات على ضرورة مواصلة الكفاح التحرري بقيادة الممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الاستقلال على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وركزت جل المداخلات من مختلف الولايات على أن يكون المؤتمر محطة مفصلية من كفاح الشعب الصحراوي حيال القضايا الإستراتيجية ذات العلاقة بالقضية الصحراوية خاصة على المستوى الدولي والتعامل مع هيئة الأمم المتحدة واتخاذ القرارات المناسبة لذلك.

وعرفت الندوات في ختام أشغالها عملية انتخاب المندوبين الذين سيمثلون القاعدة الشعبية في المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو المزمع عقده من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذي ينعقد في الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر المقبل تحت شعار "كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية"، مشاركة حوالي 2000 مؤتمر من مختلف مكونات المجتمع الصحراوي.