جامعة "ديكارت" بباريس تحتضن محاضرات حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

باريس - إحتضنت جامعة "ديكارت" بالعاصمة الفرنسية، باريس، أمس الثلاثاء، محاضرات حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، تم خلالها إبراز معاناة الشعب الصحراوي في ظل إستمرار الإحتلال وتماطل النظام المغربي.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات الأسبوع الدولي للتضامن بباريس، نشط محاضرات لفائدة طلبة الماجستير2 لطلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ديكارت، حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة منذ 1991، بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية بإعتبارها القوة المحتلة عسكريا للإقليم.

وتطرق عضو الوفد، مسؤول العلاقات الخارجية لاتحاد الشبيبة الصحراوية، حمدي عمار، إلى الوضع الأمني المهدد في شمال إفريقيا في ظل غياب حل لقضية الصحراء الغربية بسبب تماطل النظام المغربي المدعوم من قبل بعض القوى الأجنبية.

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كما أبرز المتحدث من جهة أخرى، معاناة الشعب الصحراوي من استمرار الاحتلال المغربي وبتواطؤ مع الشركات المتعددة الجنسيات والإتحاد الأوروبي في نهب الموارد في النهب الممنهج والخطير للثروات الطبيعية للإقليم، والأرقام الخيالية التي يتم جنيها من هذه الصفقات المشبوهة والملطخة بدماء الصحراويين الذين يتعرضون بشكل يومي وعلى أوسع نطاق للتعذيب، الاعتقالات، المحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القانون بسبب رفضهم للتواجد المغربي غير الشرعي في الصحراء الغربية.

من جانبه ركز المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي الداهي، على القضية الصحراوية من منظور القانون الدولي، والمسار الذي مرت منه ثم مجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة مجلس الأمن طيلة السنوات الماضية، مطلعا الطلاب على وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة، والسياسة التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب أو تحت وطئة الإحتلال العسكري.

كما أثار حسنة مولاي الداهي، الدعاية والمغالطات التي يقدمها الإحتلال المغربي حول الوضع المزري الذي يعيشه الصحراويون في مختلف المدن المحتلة بهدف الحصول على مواقف تدعمه في فرض الأمر الواقع ومخططه الإستعماري على الصحراويين، كان آخرها توريط الإتحاد الأوروبي في التوقيع على إتفاقيات تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية وإنتهاك الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بعدم شرعية إدراج الصحراء الغربية ضمن إتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بإعتبار الأخيرة لا تمتلك حق السيادة على إقليم الصحراء الغربية.

وخلال المحاضرة المدرجة ضمن برنامج المحاضرات لفائدة الطلبة والتي حضرها رئيس المرصد الصحراوي للمرأة والطفل، يوسف محمد عبد القادر والناشطة الدولية في مجال البيئة وحقوق الإنسان، كاثرين كونستنتينيديس، فتح نقاش مطول من قبل الطلبة شمل مختلف جوانب القضية الصحراوية،لاسيما مسألة تأثيرها على الوضع الأمني في المنطقة ومدى جدية إنخراط النظام المغربي في عملية التسوية الأممية للنزاع .