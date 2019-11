أمنتو حيدار تلتقي هورست كولر ببرلين وتحيي فيه "التزامه الشخصي" تجاه الشعب الصحراوي

وكتبت أمنتو حيدار، التي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى ألمانيا، في تغريدة على حسابها على تويتر " لقد كان لي شرف عظيم حقا أن استقبلني المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كولر. شكرا جزيلا لكم، على نبلكم والتزامكم الشخصي تجاه الشعب الصحراوي".

C' était vraiment un grand honneur pour moi, d' être reçu par l' ex envoyé personnel du secrétaire général de L' ONU Mr le Président Horst Kohler. Merci beaucoup Mr le Président pour votre noblesse et votre engagement personnel avec le Peuple Sahraoui. La lute continue pic.twitter.com/FKl786wAql