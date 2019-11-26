أمنتو حيدار تلتقي هورست كولر ببرلين وتحيي فيه "التزامه الشخصي" تجاه الشعب الصحراوي

برلين - استقبلت الناشطة الحقوقية الصحراوية أمنتو حيدار، أمس الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين من قبل، هورست كول ، المبعوث الخاص السابق للأمين العام الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

وكتبت أمنتو حيدار، التي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى ألمانيا، في تغريدة على حسابها على تويتر " لقد كان لي شرف عظيم حقا أن استقبلني المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كولر. شكرا جزيلا لكم، على نبلكم والتزامكم الشخصي تجاه الشعب الصحراوي".

C' était vraiment un grand honneur pour moi, d' être reçu par l' ex envoyé personnel du secrétaire général de L' ONU Mr le Président Horst Kohler. Merci beaucoup Mr le Président pour votre noblesse et votre engagement personnel avec le Peuple Sahraoui. La lute continue pic.twitter.com/FKl786wAql — Aminatou Haidar (@AminatouHaidar) November 26, 2019

وعلى غرار ألمانيا، من المتوقع أن تزور، أمنتو حيدار، وهي رئيسة رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء، عددا من الدول الأوروبية حيث سيكون لها برنامج مكثف من الأنشطة والاجتماعات التي تنظمها مؤسسة الحق في الحياة.

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وأثناء تواجها في ألمانيا، زارت حيدار، البونديستاغ (برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية) حيث كان لها عدة لقاءات أدانت خلالها الوضع الخطير لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و نظام الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين المدنيين.

بالنسبة إلى حيدار، يأتي تكثيف القمع في لحظة حاسمة بالنسبة لعملية السلام، التي تتسم بغياب الوسيط الدولي والعقبات المغربية التي تعترض عمل الأمم المتحدة في تصفية الإستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.

واستغلت الناشطة الصحراوية الحاصلة على جائزة نوبل البديلة 2019 تواجدها بمقر الهيئة التشريعية الألمانية، لدعوة القوى السياسية لهذا البلد وأيضا المجتمع الدولي من أجل فرض ضغوطات حقيقية على المغرب واتخاذ إجراءات وقرارات تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وحذرت أمنتو حيدار من أن إطالة أمد النزاع وعدم وجود تقدم في عملية السلام تجعل الأجيال الجديدة تفقد الثقة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر إيجابية لتجنب حرب جديدة في الصحراء الغربية.

للتذكير اختيرت أمنتو حيدار من قبل منظمة الجائزة السويدية الدولية "رايتس لايفلي هود"، كواحدة من أربعة فائزين بجائزتها لسنة 2019 وذلك تقديرا ل"سعيها لتحقيق العدالة و تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".