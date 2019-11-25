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استعداد محاصرة شحنة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 15:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
استعداد محاصرة شحنة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية

كانتربري (نيوزيلاندا) - يقوم أصدقاء الشعب الصحراوي في نيوزيلاندا هذه الأيام بتحضيرات مكثفة لاستقبال باخرة تدعى "فيدرال كريمسون" ينتظر وصولها مطلع شهر ديسمبر المقبل إلى ميناء منطقة كانتربري محملة بشحنة كبيرة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية حسبما اوردته وكالة انباء الصحراء الغربية (واص) اليوم الاثنين. 

ويستعد أصدقاء الشعب الصحراوي لمحاصرة السفينة بأسطول من الزوارق عند دخولها الميناء، كوسيلة للتنديد باستمرار شركة "ريفنسداون" النيوزيلاندية بالتورط في نهب خيرات الشعب الصحراوي ودعم المملكة المغربية في احتلالها أراضي من الجمهورية الصحراوية.

وفي هذا السياق، وجهت دانيال ديفيس، منسقة العديد من النقابات - المختصة في مجالات عدة  كالتعليم والصحة والنقل والموانئ والشحن في منطقة كانتربري- رسالة الى المدير التنفيذي لشركة "ريفنسداون" داعية إياه إلى قبول طلب النقابات في تسليم رسالة احتجاج إلى سفينة "فيديرال كريمسون" للتنديد باستيراد الفوسفات من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، داعية  مدير الشركة إلى أن "يقف في الجانب الصحيح من التاريخ وإلى جانب الحق".

كما حثته على دعم المطالب السلمية لأعضاء النقابات وكذا النشطاء السياسيين في نيوزيلندا الذين يطالبون الشركة بوضع حد لتورطها في نهب ثروات الصحراء الغربية.

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وذكرت دانيال ديفيس مديرة الشركة بأن مجلس النقابات النيوزيلاندية كان قد صادق في الشهر الماضي - خلال مؤتمره العام-  على قرار يدعو حكومة نيوزيلندا إلى عدم دعم احتلال الصحراء الغربية، كما دعاها إلى "الضغط على الشركات النيوزيلندية للكف عن استيرادها للفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

من جهة أخرى، بعثت نقابة عمال النقل البحري رسالة مماثلة الى شركة "ريفنسداون" تطالب فيها بتسليم رسالة الى السفينة لكن الشركة رفضت وادعت أن ما تقوم به قانوني، لكن مسؤول من النقابة رد على ادعاء الشركة في حديث للصحافة بأن "ادعاء الشركة لا يختلف عما كان يدعيه تجار العبيد في عصور غابرة لتبرير جرائمهم ضد الانسانية".

والجدير بالذكر أن جبهة البوليساريو وأصدقاء الشعب الصحراوي في نيوزيلاندا يمارسون ضغوطا حثيثة على شركتين نيوزيلانديتين لثنيهما عن مواصلة استيراد الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية، حيث عرفت الحركة تكثيفا للجهود خلال السنوات الأخيرة.

 

آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 15:51
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استعداد محاصرة شحنة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 15:24     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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