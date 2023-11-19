الندوة الـ44 لايكوكو: دعم مطلق من بنما للقضية الصحراوية

فيتوريا-غازتايز (اسبانيا) - جدد النائب بالبرلمان البنمي، لويس اسكيفل، يوم السبت بفيتوريا-غازتايز (اسبانيا) دعم بنما المطلق للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال.

وفي تصريح لوأج على هامش أشغال الندوة الـ44 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (ايكوكو)، قال السيد اسكيفل "أوّجه من هنا من فيتوريا غازتايز نداءً إلى المجتمع الدولي لأذكره بأن اللوائح الدولية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".

وتابع بالقول "من هذا المبدأ أجدد دعم بلدي المطلق للشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال المغربي"، مضيفا "آمل أن تكون هذه الندوة هي الاخيرة وأن تكون 2020 سنة الاستقلال للصحراء الغربية".

و كانت أشغال ايكوكو قد انطلقت يوم أمس الجمعة تتواصل اليوم السبت في أربع ورشات.

للتذكير، تنظم الطبعة 44 لأوكوكو هذا العام تحت شعار "1975-2019، 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد أزيد من 500 مشارك من كل دول العالم خلال اليوم الاول من هذه التظاهرة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.