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نزاع الصحراء الغربية: سيداتي يذكر بمسؤولية إسبانيا والإتحاد الأوروبي

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
نزاع الصحراء الغربية: سيداتي يذكر بمسؤولية إسبانيا والإتحاد الأوروبي

فيتوريا-غاستايز (اسبانيا) - أكد الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، يوم السبت بمدينة فيتوريا-غاستايز أن الندوة الـ44 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (ايكوكو) "تمثل رسالة واضحة موجهة الى اسبانيا والاتحاد الأوروبي لتذكيرهم بمسؤوليتهم في نزاع الصحراء الغربية والعقبات التي تعترض البحث عن حل نهائي وعادل".

وفي تصريح لوأج على هامش أشغال الندوة الـ44 لايكوكو أدان السيد سيداتي تورط الاتحاد الأوروبي في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية وانتهاك القانون الدولي.

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وأكد أن "أوروبا يغذي و من خلال السياسة الخرقاء الاحتلال غير القانوني المغربي للصحراء الغربية'" مضيفا أنها "رسالة قوية للاحتلال والقمع المغربين ورسالة أمل تبين أن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي قد تعززت وتواصل مرافقة هذا الكفاح الى غاية نهاية النضال في سبيل السلم والأمن والحرية والاستقلال".

وأضاف السيد سيداتي أن "الندوة الـ44 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب، من فيتوريا-غاستايز، اسبانيا بتحمل مسؤولياتها في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية وأن تتخذ الحكومة الجديدة موقفا بناء.

وقد شهدت هذه الندوة التي لقيت دعم حكومة الباسك والمندوبية الجهوية والمجلس البلدي لفيتوريا-غاستايز مشاركة وفد صحراوي رفيع المستوى يقوده الوزير الأول محمد أعكيك وكذا ممثلين عن منظمات ومؤسسات متضامنة مع الشعب الصحراوي من القارات الخمسة.

كما حضر أعضاء مؤسسات جهوية ومحلية ومنظمات نقابية ومنظمات غير حكومية وقانونيون وشخصيات ثقافية وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 17:24
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نزاع الصحراء الغربية: سيداتي يذكر بمسؤولية إسبانيا والإتحاد الأوروبي
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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