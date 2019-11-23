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اوكوكو: إستنكار العنف والتعذيب ضد النساء الصحراويات في المناطق المحتلة

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
اوكوكو: إستنكار العنف والتعذيب ضد النساء الصحراويات في المناطق المحتلة

فيتوريا - استنكر المشاركون، في أشغال الندوة الـ44 للتنسيقية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (ايكوكو) في مظاهرة أمام مقر إنعقادها بفيتوريا (اسبانيا) يوم السبت القمع الوحشي الممارس بصورة ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

و نددوا بحملات الاعتقال ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، كان آخرها قضية، المحفوظة الفقير، التي اعتقلت قبل أيام من داخل ما يسمى بمحكمة الإستئناف المغربية، أثناء حضورها محاكمة سياسية ضد أحد نشطاء الانتفاضة.

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وقد أعرب المتظاهرون كذلك عن شجبهم لإستمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، التي باتت وسيلة لتوطيد الإحتلال المغربي للصحراء الغربية وشراء صمت الحكومات الأوروبية تجاه ما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الممنهجة على نطاق واسع في الأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.

كما عبر المتظاهرون عن استيائهم لإرتفاع وتيرة العنف ضد المرأة الصحراوية واستهدافها بشكل رهيب داخل المناطق الخاضعة للإحتلال المغربي، حيث تحولت الاعتداءات الجسدية للأجهزة الأمنية والعسكرية ضد النساء إلى شبه ظاهرة متكررة خلال كل المظاهرات والأنشطة التي تقام في المدن المحتلة، و سجلت المنظمات الحقوقية الصحراوية أزيد من 100 حالة عنف وتعذيب ضد النساء خلال هذه السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة ال44 للايكوكو سجلت حضور أكثر من 20 دولة، ممثلين عن حكومات تعترف رسمياً بالجمهورية الصحراوية، قادة القوى السياسية الإسبانية والنقابية، أعضاء المؤسسات الإقليمية والمحلية وخبراء في القانون الدولي ومجالات أخرى، بالإضافة إلى مندوبين عن المنظمات غير الحكومية وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 17:23
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اوكوكو: إستنكار العنف والتعذيب ضد النساء الصحراويات في المناطق المحتلة
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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