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الدورة ال44 للأوكوكو: كارميلو راميريز يدعو إلى توحيد القوى على المستوى الأوروبي

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

فيتوريا-غاستايز (إقليم الباسك)- دعا رئيس فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية, كارميلو راميريز, أمس الجمعة بفيتوريا غاستايز إلى توحيد القوى ومضاعفة الجهود للضغط على مختلف الحكومات ودعم الشعب الصحراوي في كفاحه العادل.

ولدى تدخله خلال الدورة الـ 44 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو),التي انطلقت أشغالها أمس الجمعة تحت شعار "1975-2019, 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة" , اعتبر السيد راميريز أن "المبادرات ذات الطبيعة السياسية عمل مهم جدا لتعزيز الضغط الممارس على النظام المغربي وحلفائه", مضيفا "يتعين علينا أن نطلع الرأي العام على هذا النزاع ليعلم الناس أن تسويته لم تتم بعد".

من جهة أخرى رافع السيد راميريز من اجل وضع استراتيجية عمل واضحة المعالم لتعزيز وحدة الصحراء الغربية مع إعطاء اهتمام خاص للخدمات العمومية التي يستفيد منها الصحراويون الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالمناطق المحررة".

وأردف ذات المتدخل قائلا "يجب علينا ضمان شروط الحياة الكريمة للشعب الصحراوي", مقترحا تنظيم زيارات في المناطق الصحراوية المحتلة لتسليط الضوء على وضعية انتهاك حقوق الانسان التي يعيش فيها مئات الآلاف من الصحراويين مع ضمان مشاركة الوفود في التظاهرات الدولية.

وفي الاخير طلب السيد راميريز أن تُستغل مختلف ورشات أوكوكو في إعداد وثائق واستراتيجيات عمل ذات مقاربة واضحة.

ويتضمن برنامج أكوكو ليوم السبت تجمعات وورشات وأفواج عمل.

ويتعلق الامر ب "الموارد الطبيعية الصحراوية" و "تعزيز الدولة الصحراوية" بالإضافة إلى ورشة أخرى تحمل عنوان "حقوق الانسان والأراضي المحتلة".

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الدورة ال44 للأوكوكو: كارميلو راميريز يدعو إلى توحيد القوى على المستوى الأوروبي
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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