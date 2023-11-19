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الندوة ال44 للاوكوكو: مواصلة الأشغال لليوم الثاني والأخير بفيتوريا-غاستيز

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

فيتوريا-غاستيز (اسبانيا) - تتواصل فعاليات ندوة التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) ,يوم السبت, لليوم الثاني و الاخير بفيتوريا-غاستيز (اسبانيا), بمشاركة العديد من الوفود جاؤوا من مختلف أرجاء العالم.

و يعكف المشاركون في الندوة التي تعقد تحت شعار"1975-2019, 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة", على مناقشة جدول الأعمال يتضمن أربعة محاور تتم دراستها في إطار ورشات عمل و يتعلق الأمر ب"الموارد الطبيعية", "تعزيز الدولة الصحراوية", " حقوق الإنسان والأراضي المحتلة" و "سياسة وإعلام".

و  كان اليوم الاول من الندوة قد شهد مداخلات لعدة مشاركين تمحورت حول سبل تحديد استراتيجيات عمل جديدة ووسائل ضغط بهدف مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه من اجل تقرير المصير و الاستقلال.

يذكر أن التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي تعمل في إطار شبكة دولية مجموعة من المنظمات والشخصيات, تهدف وتسعى إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 13:01
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الندوة ال44 للاوكوكو: مواصلة الأشغال لليوم الثاني والأخير بفيتوريا-غاستيز
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:06     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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