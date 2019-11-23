Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأمم المتحدة ملزمة بإعادة النظر في مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 11:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات

فيتوريا غاستيز (إسبانيا) - انتقد رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم ومساندة الشعب الصحراوي  بيير غالان , النهج الذي تتبناه الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء الغربية المدرجة " كقضية تصفية استعمار لم يكتمل".

و أبرز أن الطريقة التي باتت تتعاطى بها الهيئة الأممية مع هذا الملف "تثير الكثير من الشكوك حول مبدأ الحياد والدور المنوط بها".

وفي سياق مداخلة في افتتاح أشغال الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة بفيتوريا الإسبانية, أوضح غالان,أن مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة "أصبحت هي الأخرى تتعاطى بنوع من الإزدواجية مع الحالة في الصحراء الغربية" مستدلا في هذا الصدد بفشل مفوضية حقوق الإنسان في إيفاد بعثات تقنية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان.

من جهة أخرى أبرز غالان , أن "هذه المواقف المشبوهة لن تنال من عزيمة الشعب الصحراوي ونضاله الشرعي من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير والاستقلال , كما سيظل يحظى باهتمام وتضامن من قبل أحرار العالم ومحبي السلام والحرية كما نراه منذ أربعة عقود من عمر هذا النضال التحرري الفريد."

وجدد رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم ومساندة الشعب الصحراوي دعوته إلى الأمم المتحدة من أجل "تدارك الوقت والوفاء بالتزاماتها تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وتحمل المسؤولية فيما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية واستتباب الأمن والسلم في المنطقة ككل".

ويشارك في الندوة (الاوكوكو) التي إنطلقت أشغالها أمس الجمعة, ممثلو جمعيات الصداقة والتضامن الإسبانية والأحزاب السياسية والمنظمات الإجتماعية ولجان الصداقة عبر العالم وبرلمانيون من عدة قوى سياسية , وذلك بهدف رسم استراتيجيات عمل جديدة لمرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية وتقرير المصير.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 11:34
كلـمات مفتـاحيــة :
الأمم المتحدة ملزمة بإعادة النظر في مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 11:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.23

الصحافة الوطنية تبرز رفع المترشحين الخمسة لسقف التزاماتهم في سادس أيام الحملة الانتخابية

19.11.23

الأمم المتحدة ملزمة بإعادة النظر في مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

19.11.23

يوميات شرق البلاد تتناول دعوة المرشحين للحفاظ على استقرار الجزائر

19.11.23

المترشحون مطالبون "بنقاش أكثر" مع المواطنين (صحافة)

19.11.23

رئاسيات 12 ديسمبر: دفتر اليوم السابع من الحملة الانتخابية

19.11.23

برمجة مشاريع نوعية لتحسين نوعية وإستمرارية التزويد بالمياة الصالحة للشرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…