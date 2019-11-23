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الصحراء الغربية: على الأمم المتحدة التعامل مع المغرب كمحتل و ليس كشريك (عياشي)

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 09:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

فيتوريا غاستيز (بلاد الباسك) - أشار رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي, السعيد العياشي يوم الجمعة من فيتوريا غاستيز إلى أن المغرب يجب أن يعامل كمحتل لا كشريك في الملف الصحراوي.

و ندد السيد عياشي خلال افتتاح اشغال الندوة ال44 للأوكوكو قائلا "المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 44 سنة حيث يقوم بقمع الشعب الصحراوي في عقر داره.

المغرب يعتقل و يعذب الصحراويين في بلدهم. المغرب ينهب خيرات الصحراويين".

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و أضاف السيد عياشي "كل هذا يحدث تحت انظار و صمت المجتمع الدولي دون اي ادانة للمحتل المغربي الذي يتمتع بالحماية من طرف فرنسا الرسمية".

و ذكر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي أن الأمم المتحدة طلبت من جبهة البوليزاريو وقف الكفاح المسلح و هو ما وافقت عليه الجبهة شريطة أن تتعهد الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي يعتبره القانون الدولي حقا للشعب الصحراوي مكرسا في ميثاق تصفية الاستعمار للأمم المتحدة" علما ان الصحراويين ينتظرون الاستفتاء منذ 27 عاما.

 

الصبر الصحراوي له حدود

 

"و تساءل السيد عياشي قائلا "إلى متى سيستمر الصحراويون في السماح للمغرب بانتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة في ظل سياسة اللاعقاب؟", إلى متى سينتظر الصحراوين ان تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي هو من حقهم؟

و دعا السيد عياشي إلى "اعتبار المغرب محتلا و مستعمرا لا شريكا", مضيفا "فلنندد فلندين جميعا و بقوة الاتحاد الاوروبي لا سيما اسبانيا و فرنسا على موقفهما المخزي".

و ختم السيد عياشي في ذات السياق "يجب ان نطالب بقوة من الأمم المتحدة أن تفي بالتزامها دون تأخير و نبرز للعالم ان الشعب الصحراوي ليس وحيدا و أننا نساندهم دون شروط و نرافقهم الى غاية الانتصار".

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 10:04
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الصحراء الغربية: على الأمم المتحدة التعامل مع المغرب كمحتل و ليس كشريك (عياشي)
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 09:45     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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