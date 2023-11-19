الدورة ال44 أوكوكو/الصحراء الغربية: السلطات الباسكية تجدد تأكيد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه

فيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك) - أكدت رئيسة البرلمان الباسكي باكاراتكسو تيجيريا يوم الجمعة بفيتوريا-غاستيز ان المؤسسات الجهوية لبلاد الباسك سترافق الصحراويين في كفاحهم الى غاية الاستقلال.

و اكدت السيدة باكاراتكسو خلال خطابها في افتتاح أشغال الدورة ال44 للندوة الاوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) قائلة, مؤسساتنا ستكون الى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه ضد المحتل المغربي الى غاية الاستقلال".

و اعربت عن سعادتها لاحتضان هذا الحدث الدولي الهام للتضامن مع الشعب الصحراوي, معربة عن املها في ان تكون الندوة اضافة لكفاح الشعب الصحراوي تحت لواء ممثله الشرعي الوحيد, جبهة البوليزاريو.

و اعرب رئيس الندوة بيار غالند في تدخل له من قبل, عن ارتياحه لهبة التضامن مع القضية الصحراوية, التي أعرب عنها المجتمع المدني عبر العالم, داعيا الى مزيد من الضغوطات على اسبانيا و فرنسا حتى يتوقفا عن دعمهما للمحتل المغربي.

و عاد ذات المسؤول أيضا الى الخطأ التاريخي لإسبانيا بشأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. و دعا الى الالغاء الفوري للاتفاقات الثلاثية لمدريد التي سلمت الاراضي الصحراوية للمغرب و لموريتانيا.