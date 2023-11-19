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الدورة ال44 أوكوكو: غالند يدعو الأمم المتحدة الى ارسال بعثات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 08:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

فيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك)- دعا رئيس الندوة الاوروبية لتنسيق الدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (اوكوكو) بيار غالند يوم الجمعة من فيتوريا-غاستيز, منظمة الامم المتحدة على إرسال بعثات لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة حيث يتعرض الصحراويون لانتهاكات من طرف قوات الاحتلال المغربية.

و اوضح السيد غالند خلال افتتاح الدورة ال44 للندوة الاوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو), التي انطلقت اشغالها بعد ظهر اليوم الجمعة, بمشاركة العديد من الوفود جاؤوا من جميع أرجاء العالم قائلا "اوجه نداء الى منظمة الامم المتحدة حتى ترسل بعثات الى الاراضي الصحراوية المحتلة, حيث يتعرض الصحراويون المسالمين, للانتهاكات المغربية".

و قال السيد غالند "اغتنم هذه الفرصة لدعوة ميشال باشلي, المحافظة السامية لحقوق الانسان لترسل بسرعة بعثة لكي تجرد الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية بعلم و مرآى من الجالية الدولية".

و اعرب رئيس الندوة عن ارتياحه بهذه المناسبة لهبة التضامن مع القضية الصحراوية, التي اعرب عنها المجتمع المدني عبر العالم, داعيا الى مزيد من الضغوطات على اسبانيا و فرنسا حتى "يتوقف هاذان البلدان عن دعمهما للمحتل".

و أشار السيد غالند أيضا في مداخلته الى أهمية حركات الشباب في المجتمعات, مؤكدا انه يجب تعبئة الشباب حتى يلعب دورا في تسوية النزاعات.

و ألح قائلا "يجب تشجيع ارسال بعثات شباب الى الاراضي الصحراوية المحتلة", داعيا ايضا الى تحرير جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الموجودين في السجون المغربية.

و تجمع هذه الدورة ال44 لأوكوكو التي تنظمها حركة التضامن مع الشعب الصحراوي، ممثلين عن جمعيات و منظمات سياسية و نقابات و لجان تضامن و كذا نواب من مختلف القوى السياسية في العالم.

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الدورة ال44 أوكوكو: غالند يدعو الأمم المتحدة الى ارسال بعثات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 08:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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