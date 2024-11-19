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أوكوكو/الصحراء الغربية: حل النزاع يتطلب تطبيق اللائحة الأممية 1514

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 17:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 70 مرات
أوكوكو/الصحراء الغربية: حل النزاع يتطلب تطبيق اللائحة الأممية 1514

فيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك) - أكد رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، بيبي عبيد، اليوم الجمعة بفيتوريا-غاستيز (إسبانيا) دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي في ممارسة حقه بكل حرية من اجل تقرير مصيره طبقا للائحة 1514 للأمم المتحدة.

وصرح السيد بيبي في كلمته أثناء اللقاء البرلماني المشترك ببرلمان الباسك قبل الشروع في أشغال الدورة ال44 للندوة الاوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو)، "نقول أن هذا النوع من المنتديات فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي و الدفاع عن حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير و الاستقلال".

وأضاف رئيس وفد مجلس الأمة المشارك في لقاء التضامن مع الشعب الصحراوي أن "الشعار الذي اختير لهذه الندوة يملي علينا ضرورة وضع حد لآخر مستعمرة في القارة الإفريقية مع إبراز المعاناة غير المنتهية للشعب الصحراوي التي دامت أكثر من 44 سنة دون المساس بعزمه الذي بقي قويا و إرادته الثابتة في مواصلة نضاله من أجل الاستقلال".

وقال "لا يمكن أن تكتمل تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية و ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها بجميع معانيه إلا بالتضامن بين الشعوب و الدعم المطلق للقضية الصحراوية طبقا لأسس و مراجع النضال و الشرعية الدولية".

وأكد السيناتور في هذا الصدد أن الجزائر طبقا لمبادئها و قناعاتها لصالح تقرير مصير الشعوب، تدعم الشعب الصحراوي في نضاله كما قدمت مسبقا الدعم الكاف لبعض البلدان الإفريقية لاستعادة سيادتها و حريتها.

وشدد ذات المسؤول "علاوة على ذلك و بالنظر إلى طبيعة النزاع في الصحراء الغربية حيث يتعلق الأمر بتصفية استعمار غير مكتملة، فحله يتطلب لامحالة الاستجابة لحق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

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وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة على غرار الاتحاد الافريقي، يعتبران أن الحل الوحيد العادل و الدائم لهذا النزاع هو ذلك الذي يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه بكل حرية في تقرير المصير طبقا للائحة 1514 للأمم المتحدة.

وقال السيد بيبي أنه "نتيجة لذلك، من الضروري مواصلة جهود الأمم المتحدة لإنجاح مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لأن إبقاء الوضع على حاله سينجر عنه أخطار كبرى على سلم و أمن المنطقة".

ولهذا، يضيف السيد بيبي "يأمل بلدي أن يعزز هذا المسار بديناميكية قوية التي من شأنها خلق شروط تسوية دائمة و يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعتبر أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سيساهم بالتأكيد في بناء الاستقرار و يعزز السلم و الأمن الاقليميين".

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ويذكر أن وفد مجلس الأمة يتشكل من بيبي عبيد، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس الوفد، و من الأعضاء محمد زكريا، رشيد بوسحابة، أحمد بدة، عبد الرحمان مدني، جبريل غومة و محمد قادوس.

وجمع هذا الحدث الذي تنظمه حركة التضامن مع الشعب الصحراوي، ممثلين عن جمعيات و منظمات سياسية و نقابات و لجان تضامن من شتى انحاء العالم و كذا نواب من مختلف القوى السياسية في العالم من اجل تحديد استراتيجيات جديدة و وسائل ضغط بهدف مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه من اجل تقرير المصير و الاستقلال.

 

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 18:03
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أوكوكو/الصحراء الغربية: حل النزاع يتطلب تطبيق اللائحة الأممية 1514
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 17:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 70 مرة   شارك

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