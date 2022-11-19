الدورة 44 أوكوكو/الصحراء الغربية: أزيد من 500 مشارك في أشغال الندوة بفيتوريا-غاستيز

فيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك)- يشارك أزيد من 500 شخص يومي الجمعة والسبت بفيتوريا-غاستيز (بلاد الباسك) في أشغال الدورة ال44 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو).

وأوضحت اللجنة المنظمة في موقعها الالكتروني أن "مدينة فيتوريا-غاستيز وفرت جميع الشروط لاحتضان الطبعة ال44 للأوكوكو و ستكون في مستوى هذا الحدث الدولي الهام الذي يشارك فيه أزيد من 500 شخص قدموا من جميع أماكن الدولة الاسبانية و الخارج".

وستشارك في هذا الحدث الذي سينظم هذه السنة تحت شعار "1975-2019، 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة"، وفود جزائرية ممثلة لاسيما للمجلس الشعبي الوطني و اللجنة الوطنية الجزائرية لدعم الشعب الصحراوي.

وبالنسبة للطرف الصحراوي، سيحضر وفد رفيع المستوى يرأسه الوزير الأول محمد الولي أعكيك، مرفوقا برئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) خطري آدوه، بمعية وزراء و ممثلي مختلف المؤسسات الوطنية الصحراوية وأعضاء من المجتمع المدني ، وبرلمانيين ، وناشطين حقوقيين قادمين من المناطق الصحراوية المحتلة.

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وقبل يومين من افتتاح أشغال الندوة، أكد المنظمون أن برنامجا ثريا تم إعداده لهذا الموعد الهام للتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال و سيكون فرصة لتوجيه نداء إلى الدولة الاسبانية قصد تحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية و المعنوية تجاه الشعب الصحراوي.

وفي هذا الصدد، يرتقب لقاء برلماني مشترك في برلمان الباسك بحضور رئيس البرلمان الصحراوي خاطري آدوه اليوم الجمعة بعد الظهيرة لافتتاح هذه الندوة.

و يتضمن جدول الأعمال لقاء آخر بين البلديات و مندوبيات الباسك و سلطات جبهة البوليساريو.

و تم برمجة تدخلات في اليوم الأول من هذه الندوة ليناقش المشاركون فيها "وضع النزاع و الآفاق المستقبلية"، يضيف ذات المصدر.