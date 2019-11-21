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توقيع إتفاق مصالحة بين القبائل المتنازعة شرق السودان

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات

الخرطوم - وقعت مكونات قبلية في شرق السودان, يوم الخميس, على اتفاق مصالحة يقضي بإنهاء النزاعات والصراعات التي وقعت بينها خلال الأيام الماضية.

وقد شهدت مدينة /بورتسودان/, عاصمة ولاية البحر الأحمر, التوقيع على إتفاق مصالحة بين قبيلتي /الهدندوة/ و/البني عامر/, أكبر قبائل شرق السودان, لإنهاء النزاعات والصراعات التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية, وأدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وذلك بحضور عدد من أعضاء "مجلس السيادة" والوزراء في السودان وحكومة ولاية البحر الأحمر وقيادات وزعماء الإدارة الأهلية بالمنطقة.

ونص الاتفاق على وقف القتال القبلي الذي شهدته ولاية البحر الأحمر منذ الاثنين السابق.

وقد تعهدت قيادات وزعماء القبيلتين بتطبيق الاتفاق والعمل على تعزيز روح التعايش السلمي والتسامح ودعم مسيرة السلام بالسودان ونبذ العنف والاحتراب ورتق النسيج الاجتماعي والعمل مع الحكومة لتحقيق كامل الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن السيد عبدالله حمدوك رئيس الوز/راء السوداني سيزور مدينة بورتسوداناليوم, للوقوف على الترتيبات الحكومية لإعادة الأمور إلى طبيعتها ورفع الإجراءات الأمنية الاحترازية التي اتخذت لتأمين الموقف وتعزيز نتائج اتفاق الصلح.

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توقيع إتفاق مصالحة بين القبائل المتنازعة شرق السودان
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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