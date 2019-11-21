الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وشهدت الحكومة الجديدة، البالغ عدد أعضائها /36/ وزيرا، تغييرات في عدد من الحقائب الهامة، من بينها تولي السيد فرانسوا فيليب شامباين، حقيبة الخارجية، بدلا من الوزيرة السابقة كريستيا فريلاند، التي تم تعيينها نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للشؤون الحكومية الدولية.
وجاءت أغلبية أعضاء الحكومة من مقاطعتي /أونتاريو/ و/كيبيك/، وهما من كبريات المقاطعات الكندية، كما حافظ ترودو على المساواة بين الجنسين في التشكيل الجديد.
وفاز الحزب الليبيرالي بزعامة ترودو بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن بأغلبية ضئيلة مما دفع الحزب لتشكيل حكومة أقلية.
ووصل الحزب الليبرالي للسلطة في عام 2015، وكان يشغل وقتها 177 مقعدا بالبرلمان، لكن في الانتخابات الأخيرة حصل فقط على 156 مقعدا من إجمالي 338 .