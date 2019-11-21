Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرات

 

أوتاوا - أدت الحكومة الليبرالية الكندية الجديدة برئاسة جاستين ترودو، امس الاربعاء اليمين الدستورية لتتولى بذلك مهامها رسميا خلال السنوات الأربع القادمة.

وشهدت الحكومة الجديدة، البالغ عدد أعضائها /36/ وزيرا، تغييرات في عدد من الحقائب الهامة، من بينها تولي السيد فرانسوا فيليب شامباين، حقيبة الخارجية، بدلا من الوزيرة السابقة  كريستيا فريلاند، التي تم تعيينها نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للشؤون الحكومية الدولية.

وجاءت أغلبية أعضاء الحكومة من مقاطعتي /أونتاريو/ و/كيبيك/، وهما من كبريات المقاطعات الكندية، كما حافظ ترودو على المساواة بين الجنسين في التشكيل الجديد.

وفاز الحزب الليبيرالي بزعامة ترودو بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن بأغلبية ضئيلة مما دفع الحزب لتشكيل حكومة أقلية.

ووصل الحزب الليبرالي للسلطة في عام 2015، وكان يشغل وقتها 177 مقعدا بالبرلمان، لكن في الانتخابات الأخيرة حصل فقط على 156 مقعدا من إجمالي 338 .

كلـمات مفتـاحيــة :
الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:13     الفئـة : دولــي     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

الصحافة الوطنية تعتبر أن الانتخابات الرئاسية "الطريق الأقصر" لإخراج البلاد من الأزمة

19.11.21

النموذج الاقتصادي الجديد يسيطر على خطابات المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد حسب صحف شرق…

19.11.21

المترشحون يرفعون " الإيقاع" (صحافة)

19.11.21

الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

19.11.21

انطلاق أول رحلة للقطار الجديد بين تبسة والجزائر العاصمة

19.11.21

389 شخص مسن تعرضوا للعنف ما بين 2015 و 2018

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة