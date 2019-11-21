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حركة "النهضة" ترفع "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 11:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
حركة &quot;النهضة&quot; ترفع &quot;الفيتو&quot; على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة

تونس - قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي يوم الأربعاء , إن حركة النهضة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس" , مؤكدا أن النهضة ترفع، على غرار أحزاب أخرى "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة.

وأضاف الغنوشي، في تصريح صحفي يوم الأربعاء عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان.

واعتبر رئيس حركة النهضة (رئيس البرلمان) أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع , وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).

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وذكر في هذا الخصوص أنه تم تناول "التوجهات العامة للحكومة وأولوياتها في هذه المرحلة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس، ومواجهة الفساد بحزم"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لـوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".

وذكر الغنوشي بـالاتفاق على أن تنطلق لجنة للبرامج، تضم ممثلي الأحزاب التي قبلت مبدأ المشاركة في الحكومة، في تحديد البرامج والاتفاق حولها "ما سيجعل الحكومة تنطلق بأقصى سرعة بعيدا عن التنازع على المواقع والمحاصصة"، وفق تعبيره.

وشرع رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي. وقال إنه "لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات".

وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، اختارت الحبيب الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:14
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حركة "النهضة" ترفع "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 11:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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