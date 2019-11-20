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تجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

 

بغداد - تجددت يوم الأربعاء الإشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين, وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي في العديد من المحافظات التي تشهد تظاهرات مطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية.

وأفادت تقارير إعلامية عراقية إن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير". وأضافت ذات المصادر أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين", مشيرة إلى "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين".

إلى ذلك, تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار بالعاصمة بغداد ليلة أمس الثلاثاء.

وكانت القوات الأمنية العراقية  قد أعلنت من قبل انها تمكنت فجر اليوم, من السيطرة على جسر الأحرار في العاصمة العراقية بغداد, في الوقت الذي أعلن فيه عن تسجيل 25 حالة إختناق إثر إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب الجسر.

ومنذ 25 من أكتوبر عمت التظاهرات العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية, تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية, أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين وإصابة الآلاف.

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تجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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