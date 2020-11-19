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الخرطوم توافق على تأجيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة الى 10 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 12:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات

الخرطوم-وافقت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء على طلب تقدمت به حكومة جنوب السودان بتأجيل مفاوضات السلام بين حكومة السودان ومجموعات مسلحة الى العاشر من ديسمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للسلام بالسودان محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي امس الثلاثاء إن "الحكومة وافقت على تأجيل مفاوضات السلام إلى العاشر من ديسمبر المقبل بناءً على طلب الوساطة".

وكان من المقرر ان تستضيف جوبا عاصمة جنوب السودان فى 21 نوفمبر الجارى جولة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية التى تنشط فى اقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأعلنت لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان فى وقت سابق اليوم تأجيل التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حتى العاشر من ديسمبر المقبل. 

واستضافت جوبا فى 14 اكتوبر الماضى جولة من مباحثات السلام في السودان .

وشاركت فى جولة المفاوضات الماضية، الى جانب حكومة السودان، كل من حركة تحرير السودان جناح منى اركو مناوى وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، والحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل مالك عقار.

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الخرطوم توافق على تأجيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة الى 10 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 12:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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