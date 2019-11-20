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الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للعملية السياسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 12:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للعملية السياسية

بروكسل - دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى العودة إلى طاولات المفاوضات تمهيدا للبحث عن حل سياسي للأزمة الراهنة التي تواجهها البلاد منذ نحو ثماني سنوات تحت راية الأمم المتحدة، وتجنب التصعيد المسلح، معربا عن إدانته للغارة الجوية التي استهدفت أمس الاثنين مصنعا في حي "وادي الربيع" في العاصمة طرابلس.

وأكدت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، في تصريحات اليوم، ضرورة احترام أطراف النزاع في ليبيا للقانون الدولي الإنساني ومساءلة من ينتهكونه، داعية جميع الأطراف في ليبيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل حماية المدنيين بشكل جيد، حيث قالت في هذا السياق إن "هذا الهجوم ومثله مما حدث في طرابلس سابقا يثبت ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة ولا شيء دونه".

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كما أشارت المتحدثة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا السيد غسان سلامة، مؤكدة أن مبادرة برلين ستشكل فرصة جيدة لإنهاء الصراع ورسم الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن الأوروبيين"" لازالوا يدفعون نحو الحل السياسي كخيار وحيد لوقف فتيل النزاع المسلح في ليبيا"، حيث تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أشهر هجوما على العاصمة طرابلس.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:15
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الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للعملية السياسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 12:04     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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