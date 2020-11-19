سوريا: الجيش يعزز مواقعه في المنطقة الحدودية مع تركيا ويدخل 5 نقاط جديدة

دمشق- عزز الجيش السوري, يوم الثلاثاء, مواقع قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا, حيث دخل إلى 5 نقاط جديدة بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن قوات الجيش السوري وسعت انتشارها في الريف الغربي لناحية تل تمر بمسافة 10 كيلومترات ودخلت إلى 5 نقاط جديدة, وهي قرية الدشيشة وقرية الطويلة ومزرعة شويش وأخرى في غرب الطويلة إضافة إلى قرية أم الخير.

واستكملت قوات حرس الحدود في الجيش السوري, يوم 14 نوفمبر, انتشارها على الحدود مع تركيا بدءا من ريف رأس العين الشمالي الشرقي وصولا إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 200 كيلومتر.

وكانت تركيا قد بدأت عملية عسكرية واسعة في 9 أكتوبر الماضي ضد القوات الكردية شمال سوريا لفرض "منطقتها الآمنة" على طول الحدود السورية التركية وإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها ما أدى لنزوح أكثر من 300 ألف شخص.

وتوصلت واشنطن إلى اتفاق مع أنقرة في 17 أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام يتاح خلالها للقوات الكردية الانسحاب من "المنطقة الآمنة" التي أرادتها تركيا في شمال سوريا. وتوصل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق حدد معايير "المنطقة الآمنة".

ويتضمن الاتفاق انسحاب قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية باتجاه العمق مسافة 30 كيلو مترا جنوب الحدود السورية التركية خلال 150 ساعة كما ستقام دوريات مشتركة بين القوات التركية والقوات الروسية لمراقبة تطبيق الاتفاق.