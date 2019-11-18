Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السنغال: إفتتاح المنتدى الدولي للسلام والأمن في إفريقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
السنغال: إفتتاح المنتدى الدولي للسلام والأمن في إفريقيا

 دكار - بدأت يوم الاثنين في منطقة ديامنياديو السينغالية، أشغال الدورة السادسة لمنتدى دكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، برئاسة الرئيس السنغالي ماكي سال.

وتبحث هذه الدورة التي تنظم على مدى يومين تحت عنوان "السلام والأمن في إفريقيا: التحديات الراهنة للتعددية"، عدة قضايا تتعلق بتحديات السلام والأمن في القارة من خلال ثلاث جلسات عامة تتمحور على التوالي حول مواضيع: "إعادة التفكير في الأمن الجماعي: ما هي المقاربات ؟"، و"مواجهة أزمة التعددية: ما الذي يستجيب للتحديات التي تواجه السلام والأمن في إفريقيا؟" و "الدول والجهات الفاعلة الخاصة والسكان والأمن في إفريقيا".       

ويشمل برنامج المنتدى الذي يضم لجنة رفيعة المستوى، ورشة عمل حول مراجعة آليات منع نشوب النزاعات وحل الأزمات وتمويل سياسات السلام والأمن في إفريقيا، والأمن الرقمي.

وتميز حفل افتتاح المنتدى الذي ينظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والسينغاليين في الخارج ويحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، عبدو ضيوف، في ديامنياديو (30 كلم على العاصمة دكار)، على الخصوص بحضور الرئيس الموريتاني، محمد ولد شيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب.

يذكر أن منتدى دكار للسلام والأمن في إفريقيا أنشأ بإرادة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، المجتمعين في قمة الإليزيه في ديسمبر 2013.

كلـمات مفتـاحيــة :
السنغال: إفتتاح المنتدى الدولي للسلام والأمن في إفريقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

بن فليس يقترح برنامجا لبناء "إقتصاد سوق اجتماعي"

19.11.18

تمنراست: الإعلان عن برنامج خاص لمواكبة التنمية بالمنطقة

19.11.18

محكمة سيدي أمحمد: تأجيل النطق بالحكم في قضية 20 موقوفا خلال المسيرات الشعبية إلى الأسبوع…

19.11.18

كرة الريشة / دورة دولية بالكاميرون: المنتخب الجزائري يحصد أربع ميداليات برونزية

19.11.18

برنامج جديد ب 40 مليار دج لصيانة الطرق الولائية والبلدية عبر مختلف الولايات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات