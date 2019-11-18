تأجيل اجتماع "أستانا" حول سوريا إلى بداية ديسمبر

وقال تليوبردي للصحفيين إن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة /روسيا وتركيا وإيران/.
يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر أكتوبر الماضي, لكن على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف, تم تأجيله حتى منتصف نوفمبر.
اقرأ أيضا: الرئيس السوري يؤكد رفض الدولة و الشعب لأي طرح إنفصالي من الأكراد
وكانت آخر جولة من مفاوضات صيغة أستانا التي أنشأت للتسوية السورية في نهاية عام 2015, قد جرت في بداية أغسطس الماضي, وشاركت فيها وفود الدول الضامنة, ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية, كما شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة, بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.
ورحب الكرملين, بدعوة رئيس كازاخستان السابق والرئيس الحالي لمجلس الأمن الوطني نور سلطان نزاربايف لاستضافة بلاده أول لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.