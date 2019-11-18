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شرطة هونغ كونغ تطالب المحتجين بعدم استخدام العنف ضدها

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

هونغ كونغ  - طالبت السلطات في هونغ كونغ من وصفتهم بمثيري الشغب بوقف استخدام أسلحة قاتلة في الهجوم على رجال الشرطة، وذلك إثر مواجهات اندلعت امس الاحد بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وهددت الشرطة في بيان لها امس  بأنها سترد بالقوة على من يستعملون أسلحة قاتلة في الهجوم عليها.. مشيرة إلى "أنها قد تستخدم الرصاص إذا لم يكفوا عن ذلك".

واندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في وقت سابق امس  في مدينة هونغ كونغ، وأغلق المحتجون شارعا رئيسيا في منطقة /مونغكوك/ بالمدينة، بعد مواجهات مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه بهدف تفريقهم.

في المقابل، تعرض ضابط شرطة محلي لإصابة في الساق بعد ضربه بسهم خلال المواجهات مع المحتجين، وقالت الشرطة "إن السهم أصاب ضابط".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المتظاهرون سهامًا في احتجاجهم  ضد الحكومة، لكنها المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إصابة أحد رجال الأمن بتلك السهام.

ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقًا- أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.

وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت لام رسميا سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى.

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شرطة هونغ كونغ تطالب المحتجين بعدم استخدام العنف ضدها
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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