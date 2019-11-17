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الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين)

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 18:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين)

باريس - أكد المدير التنفيذي للشركة الأسترالية للتعدين, كايديوم ماريوت, أن تواجد الشركة في المناطق المحررة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, جاء وفقا للقانون الدولي بموجب "السيادة الكاملة" للشعب الصحراوي على الإقليم, عكس ادعاءات المغرب, القوة المحتلة, التي "لا تمتلك أية سيادة على الإقليم", حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ونقلت الوكالة, عن السيد ماريوت قوله - في محاضرة خلال الندوة الدولية حول "سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية" نظمها مجلس الشيوخ الفرنسي أول أمس الجمعة - أن "تواجد الشركة في المناطق المحررة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, جاء بموجب توقيع اتفاق بين مجلس الإدارة والحكومة الصحراوية, باعتبار أنها تمتلك السيادة الكاملة على كل تلك المناطق التي وصلنا إليها منذ توقيع أول عقد اتفاق إلى هذه اللحظة".

وأضاف المسؤول الأسترالي أن تجربة الشركة طيلة 11 سنة في المناطق الصحراوية في الكشف عبر الأقمار الاصطناعية عن الأراضي والمناطق الجيولوجية التي تحتوي عليها الصحراء الغربية "تهدف بشكل أساسي إلى تقديم إفادة إلى الشعب الصحراوي عن أرضه وما تمتاز به من موارد هامة".

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كما أشار إلى أن "الشركة أصبحت تعمل على تدريب الجيولوجيين الصحراويين على البحوث العملية", مشيدا في السياق ذاته ب"اهتمام الشعب والحكومة الصحراوية بهذا المجال والرغبة القوية التي أبانوا عنها في هذا الجانب وخوض هذه التجربة  بكل روح المسؤولية".

وبخصوص عقود الشركة الأسترالية مع الجمهورية الصحراوية, أكد السيد ماريوت 'أنها "تحترم القانون الدولي والسيادة القانونية الحصرية للشعب الصحراوي على الإقليم وموارده الطبيعية", عكس إدعاءات القوة المحتلة -المملكة المغربية التي لا تمتلك أية سيادة على الإقليم.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد نظم أول أمس الجمعة, وبدعم من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا, ندوة الدولية حول موضوع "الأبعاد القانونية والسياسية لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية".

وقد شارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال هذه الندوة, ممثلا بالنائب محمد موساوجة, بصفته عضوا بالمجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة, الجزائر-الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 13:32
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الشعب الصحراوي صاحب السيادة الكاملة على أراضيه (الشركة الاسترالية للتعدين)
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 18:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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