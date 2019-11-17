Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإنتخابات في سريلانكا: راجاباكسا يعلن فوزه في الاستحقاقات الرئاسية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 12:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

كولومبو- أكد غاوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا, يوم الأحد, فوزه في الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم امس السبت في البلاد, في وقت أعلن خصمه الرئيسي هزيمته.

وقال المتحدث باسم راجاباكسا "حصلنا على ما بين 53 و 54 بالمائة من الأصوات", فيما أظهرت أولى النتائج الرسمية أن العسكري السابق البالغ من العمر 70 عاما يتجه نحو الحصول على غالبية الأصوات.

وإعترف خصمه مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا بهزيمته معلنا "يعود لي أن أحترم قرار الشعب وأهنئ غوتابايا راجاباكستا على انتخابه سابع رئيس لسريلانكا".

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز حوالي ثلاثة ملايين صوت حصول راجاباكسا على 2ر48 بالمائة من الأصوات, فيما يتوقع المراقبون أن يتخطى عتبة 50 بالمائة بعد ورود نتائج مناطق الغالبية السنهالية التي تشكل القاعدة الانتخابية لعائلة راجاباكسا.

أما منافسه بريماداسا فحصل على 3ر45 بالمائة من الأصوات بحسب هذه النتائج المؤقتة.

ويرى مراقبون سياسيون أن الرئيس المقبل لسريلانكا سيواجه خلال عهدته الرئاسية الممتدة خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور أهمهما فرض الأمن  وتحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الدستور وتطهير المنظومة السياسية وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق والأديان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإنتخابات في سريلانكا: راجاباكسا يعلن فوزه في الاستحقاقات الرئاسية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 12:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

السيد كمال الدين شيخي يتسلم مهامه كرئيس مدير عام لمجمع سوناطراك

19.11.17

الإنتخابات في سريلانكا: راجاباكسا يعلن فوزه في الاستحقاقات الرئاسية

19.11.17

الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج بتلمسان

19.11.17

انطلاق حملة انتخابية "استثنائية" تسيطر عليها الهواجس حسب صحف شرق البلاد

19.11.17

إنطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 12ديسمبر يتصدر عناوين الصحافة الوطنية

19.11.17

رئيسة بوليفيا المؤقتة تلتقي المبعوث الأممي لبحث الأزمة السياسية بالبلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات