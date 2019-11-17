الإنتخابات في سريلانكا: راجاباكسا يعلن فوزه في الاستحقاقات الرئاسية

كولومبو- أكد غاوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا, يوم الأحد, فوزه في الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم امس السبت في البلاد, في وقت أعلن خصمه الرئيسي هزيمته.

وقال المتحدث باسم راجاباكسا "حصلنا على ما بين 53 و 54 بالمائة من الأصوات", فيما أظهرت أولى النتائج الرسمية أن العسكري السابق البالغ من العمر 70 عاما يتجه نحو الحصول على غالبية الأصوات.

وإعترف خصمه مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا بهزيمته معلنا "يعود لي أن أحترم قرار الشعب وأهنئ غوتابايا راجاباكستا على انتخابه سابع رئيس لسريلانكا".

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز حوالي ثلاثة ملايين صوت حصول راجاباكسا على 2ر48 بالمائة من الأصوات, فيما يتوقع المراقبون أن يتخطى عتبة 50 بالمائة بعد ورود نتائج مناطق الغالبية السنهالية التي تشكل القاعدة الانتخابية لعائلة راجاباكسا.

أما منافسه بريماداسا فحصل على 3ر45 بالمائة من الأصوات بحسب هذه النتائج المؤقتة.

ويرى مراقبون سياسيون أن الرئيس المقبل لسريلانكا سيواجه خلال عهدته الرئاسية الممتدة خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور أهمهما فرض الأمن وتحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الدستور وتطهير المنظومة السياسية وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق والأديان.