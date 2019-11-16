ذكرى رحيل الشهيد ياسرعرفات: تجديد العهد على مواصلة التضحية والنضال حتى النصر

الجزائر - نظمت سفارة دولة فلسطين بالجزائر اليوم السبت وقفة تم خلالها تجديد العهد من أجل مواصلة التضحية والنضال حتى النصر، في ذكرى تخليد روح الرئيس الرمز الراحل ياسر عرفات واسترجاع ذكرى اعلان الاستقلال واعلان الدولة الفلسطينية.

الوقفة التي نظمت بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر، طغت عليها أجواء من الاستياء تضمنتها كلمات المشاركين فيها ازاء استمرار الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة وغزة التي تجابه همجية الاحتلال والتي أودت بحياة العشرات من الفلسطينية في غضون ايام قليلة.

وشارك فلسطينيون من ممثلين لفصائل وجالية وكذا جزائريون من بينهم من ينتمون لحركة المجتمع المدني في احياء الذكرى ال15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات (أبوعمار) والذكرى ال31 لاعلان الاستقلال واعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر، بدعوة من سفارة دولة فلسطين وحركة التحرير الوطني فتح (اقليم الجزائر).

واستهلت الوقفة بكلمة لسفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين رمزي مقبول، قال فيها "اننا نلتقى اليوم في ذكرى عزيزة وفي بلد الثورة والانتصار، أرض الحرية التي أصبحت منارة للشعوب المناشدة للحرية والانعتاق"، مضيفا ان اعلان قيام الدولة الفلسطينية له معاني عديدة أولها أن الشعوب المناضلة تحقق الانتصار مهما طال الزمن أوقصر.

وأضاف "اننا نحيي اليوم ذكرى وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات للتذكير بسيرته الخالدة، سيرة الثائر العظيم الذي شارك في كل مراحل الثورة الفلسطينية .." حياة الراحل لايمكن حصرها في الكفاح المسلح فهو كان ايضا سياسيا محنكا وصاحب رؤية بصيرة يبعث على التفاؤل حتى في أحلك الظروف، فهو الذي كان يقول في كل مرة "حتما سننتصر طال الزمن او قصر".

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إلى جانب ذلك أدان السفير، أمين مقبول، ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني ورفع وتيرة اعتداءاته بغزة والضفة الغربية والقدس، معتقدا - كما أضاف- أنه "سيركع القيادة والشعب الفلسطيني".

كما تطرق الديبلوماسي الفلسطيني الى الوحدة الوطنية الفلسطينية التي من خلالها سيتمكن الفلسطينيون من اجهاض المخططات الاسرائيلية وصفقة القرن والممارسات الامريكية تجاه القيادة والقضية الفلسطينية.

من جهته، ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اقليم الجزائر، ابو هشام، قال ان الراحل عرفات هو ذلك "الرجل الذي عاش القضية الفلسطينية بهمومها وتقلباتها بقي صامدا ولم يكسر صموده الاحتلال عاش الحصار وعاش الدمار".

وأضاف أنه في هذه الذكرى ال15 لرحيله "نجدد العهد والقسم وستبقى المقاومة الشعبية بكل اشكالها المشروعة والممكنة على امتداد الارض الفلسطينية في وجه المحتل".

مسؤول حركة فتح اكد ان هذه الاخيرة وهي تحيي الذكرى الواحدة والثلاثين لاعلان الاستقلال الفلسطيني باعلان قيام دولة فلسطين، تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام، كما تؤكد على حق العودة للاجئين الى اراضيهم التي شردوا منها.

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وقد تم عرض فيلم حمل عنوان "اسر عرفات ...حلم واسطورة " تناول حياة الفقيد النضالية، حياته في المنفى ثم عودته الى فلسطين واستمراره في النضال لغاية انتخابه في العشرين من يناير 1996 رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات عامة، لتبدأ بعد ذلك الوقت مسيرة بناء أسس الدولة الفلسطينية.

كما استمع المشاركون لاناشيد فلسطينية وأغاني وطنية وثورية حيث صدح صوت الفنان الفلسطيني محمد عساف ببعض منها وعلى ر أسها اغنية "أنا دمي فلسطيني".