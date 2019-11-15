Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس السوري يؤكد رفض الدولة و الشعب لأي طرح إنفصالي من الأكراد

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الرئيس السوري يؤكد رفض الدولة و الشعب لأي طرح إنفصالي من الأكراد

 موسكو - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، رفض الدولة والشعب لأي طرح انفصالي من الأكراد، كما اعتبر التصريحات التركية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى منطقة سيطرة الجيش التركي في شمال شرق سوريا، خداع تحت عنوان إنساني والهدف منه جمع الإرهابيين في تلك المناطق تحت رعاية تركية.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية وقناة "روسيا-24"، أكد الرئيس السوري، بشأن العلاقة مع الأكراد في شمال سوريا، أن "معظم الأكراد موجودون في سوريا منذ عقود ولا توجد مشكلات"، مشيراً إلى أن "المشكلات مع جزء منهم وتحديدا المجموعات المتطرفة، بالمعنى السياسي"، موضحا أنها المجموعات "التي تطرح طروحات أقرب إلى الانفصال، البعض منها يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي المرتبط بالأكراد".

وأضاف الرئيس السوري "هذه المنطقة عربية فإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن الفيدرالية فهم العرب لأنهم هم الأغلبية"، مضيفا "نحن لن نوافق لا اليوم ولا غداً، لا كدولة ولا كشعب، على أي طرح انفصالي، هذه هي المشكلة، نفس هذه المجموعات التي تدعمها أمريكا تتحدث اليوم عن أن الوضع تغير بعد الحرب، طبعاً الوضع يتغير هذا طبيعي، والحرب لا تعني تقسيم البلد ولا تعني الذهاب باتجاه الانفصال".

وقال "لا أحد يصدق بأن تركيا تريد إعادة ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى هذه المنطقة.. هذا عنوان إنساني الهدف منه الخداع"، وتابع "طبعاً حتى لو أرادوا، هذا الكلام غير ممكن لأن هذا يعني خلق صراع بين أصحاب الأرض، وأصحاب المدن، وأصحاب القرى، وأصحاب البيوت والمزارع والحقول وغيرها، مع القادمين الجدد لأن أصحاب الحق لن يتنازلوا عن حقهم في تلك المناطق".

وأضاف " هذا يعني خلق صراع على أسس عرقية، ولكن الهدف الحقيقي لتركيا هو المجيء بالمسلحين الإرهابيين الذين كانوا يقاتلون في سوريا وهزموا.. ونقلهم إلى هذه المنطقة مع عائلاتهم لكي يكّونوا مجتمعاً جديداً متطرفاً يتماشى مع الرؤية التي يسعى إليها رئيس النظام التركي أردوغان، هذا هو الهدف الحقيقي، بكل الحالات سواء كانت الحالة الأولى أو الثانية كلاهما خطير، وكلاهما يهدف أو سيؤدي إلى خلق عدم استقرار في سورية، لذلك بكل تأكيد نحن نرفضه".

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا اعتبر الأسد أنه يأتي "أولا في إطار التوازن العالمي لأن العالم اليوم لا يخضع للمعايير القانونية وإنما لمعايير القوة.. فالقوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم، هذا جانب، والجانب الآخر هو مكافحة الإرهاب"، مضيفا "روسيا دولة عظمى ولديها مهام على مستوى العالم وواجبات ومسؤوليات، هذه المسؤوليات تخدم العالم وتخدم أيضاً روسيا نفسها والشعب الروسي.. روسيا ليس أمامها خيار إما أن تلعب دور دولة عظمى أو أن تنكفئ وتصبح دولة عادية جداً، وهذا غير جيد للعالم".

وبشأن الوجود الأمريكي في سوريا، أكد الرئيس السوري أن هذا الوجود سيخلق مقاومة عسكرية تؤدي إلى وقوع خسائر بين الأمريكيين وبالتالي للخروج الأمريكي من البلاد.

وأضاف " نحن لا نفكر طبعا بصدام روسي-أمريكي. هذا الشيء بديهي وهو لا يخدمنا ولا يخدم روسيا ولا الاستقرار في العالم وهو شيء خطير، ولكن لا يمكن لأمريكا أن تعتقد بأنها ستعيش وهي مرتاحة في أي منطقة تحتلها، نذكرهم بالعراق ونذكرهم بأفغانستان، وسوريا ليست استثناء بالنسبة لهذا الموضوع".

كما أكد الرئيس السوري أن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس السوري يؤكد رفض الدولة و الشعب لأي طرح إنفصالي من الأكراد
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:23     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.15

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات…

19.11.15

المترشح عبد القادر بن قرينة يقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي

19.11.15

تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"

19.11.15

وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون

19.11.15

وهران: تفكيك شبكة إجرامية متورطة تهريب ضريبي بقيمة 6.73 مليار دينار

19.11.15

تتويج بن ضياف موسى بلقب كأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري بأدرار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.12

مؤتمر البوليساريو: انطلاق الندوات التحضيرية على مستوى الجيش الصحراوي

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع