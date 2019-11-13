"تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، محور محاضرة بالنرويج

جزر سفالبارد (النرويج) - أبرزت الناشطة الصحراوية العصرية محمد، خلال محاضرة بجزر سفالبارد النرويجية، حيثيات النزاع في الصحراء الغربية ومسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه الشرعي في تقرير المصير وتحقيق استقلال آخر مستعمرة في إفريقيا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وص).

وخلال تنشيطها لمحاضرة حول قضية "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية" لفائدة الحركات الشبانية لبعض الأحزاب والمؤسسات التعليمية في جزر سفالبارد النرويجية، بأقصى شمال أوروبا - تناولت المحاضرة "حيثيات النزاع في الصحراء الغربية منذ نشأة المقاومة الصحراوية، ومناهضتها للإستعمار الإسباني، وبعده الاجتياح المغربي، المدعوم من قبل فرنسا وكل القوى الاستعمارية في تلك الحقبة"، تضيف الوكالة.

كما تطرقت الناشطة الصحراوية، إلى مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير واختيار مستقبله بشكل ديمقراطي ونزيه.

وأشارت في هذا الصدد، إلى "حجم المعاناة التي خلفها الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بتصفية الاستعمار من العالم وتمكين شعبنا مثل كل الشعوب من حقه في الحرية والاستقلال والعيش بسلام في أرضة".

وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، استعرضت المحاضرة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرفها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل وجود بعثة (المينورسو) - بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية - وحملات القمع الممنهج والواسع النطاق، والقتل خارج نطاق القانون ضد كل الصحراويين لاسيما الناشطين الحقوقيين، الإعلاميين والطلبة.

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وتطرقت العصرية محمد، أيضا إلى "الظروف الصعبة" التي يتواجد عليها اللاجئون في مخيمات تقع في مكان يتسم بمناخ صعب خلال كل فصول السنة، في ظل شح الإمكانيات والنقص الذي عرفته المساعدة الموجهة من الأمم المتحدة في مقابل تزايد عدد اللاجئين مع مرور الوقت.

كما تأسفت ل"غياب أفق وفرص شغل للشباب خاصة الطلبة الذين عادوا إلى المخيمات بعد الانتهاء من المشوار الدراسي في الجامعات والمعاهد العليا في الخارج".

وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها التي تنشط في جزر سفالبارد، بالأرخبيل النرويجي، وتندرج في إطار سلسلة المحاضرات والأنشطة التحسيسية التي تنظمها بشكل دوري اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والسياسية داخل هذا البلد من أجل التعريف أكثر ورفع مستوى الوعي بقضية الصحراء الغربية والكفاح الذي يخوضه شعبها من أجل الحرية والاستقلال.