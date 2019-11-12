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إستعراض قضية اللاجئين الصحراويين خلال المؤتمر البرلماني الجهوي من أجل أفريقيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 17:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
سعيد ابراهيم الجماني سعيد ابراهيم الجماني

ميدراند (جنوب أفريقيا) - استعرض عضو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى البرلمان الإفريقي، سعيد ابراهيم الجماني، أمام المشاركين في المؤتمر البرلماني الجهوي من أجل أفريقيا بميدراند (جنوب إفريقيا) قضية اللاجئين الصحراويين باعتبارهم أقدم لاجئين في إفريقيا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، فقد وضع السيد الجماني، المشاركين في أشغال المؤتمر، في "صورة الواقع والأسباب التي أنتجت وضعية اللجوء في الصحراء الغربية منذ 1975، تاريخ الغزو المغربي لهذا لبلد الإفريقي".

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وأضافت أن النائب الصحراوي "تحدث بالتفصيل عن واقع اللاجئين الصحراويين بسبب الاحتلال المغربي والظروف الصعبة التي يعيشونها كونهم أقدم لاجئين في إفريقيا".

كما نوه ب"الدور المحوري الذي لعبته وتلعبه الجزائر في احتضان الأطفال والنساء الصحراويين، حيث وفرت كل متطلبات الإيواء والصحة والتعليم والتغذية لهم منذ السبعينات".

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن النواب الأفارقة "أعربوا عن رفضهم لمحاولات الوفد المغربي الاعتراض على مشاركة الجمهورية الصحراوية في المؤتمر" وعبروا عن "امتعاضهم الشديد من المحاولات المتكررة للمشاركين المغاربة للتشويش على مثل هذه اللقاءات الإفريقية والدولية".

وتنظم كل من مفوضية غوث اللاجئين والاتحاد العالمي للبرلمانات الوطنية، المؤتمر البرلماني من أجل إفريقيا، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند (11-13 نوفمبر)، والذي يناقش خلاله البرلمانيون الأفارقة مسألة إدراج اللاجئين في النظم الوطنية.

وتتواصل أشغال المؤتمر يوم غد الأربعاء حيث سيناقش المشاركون فيه عدة محاور متعلقة بموضوع: "تقديم استجابات شاملة حول وضعية اللاجئين: من أجل مقاربات برلمانية فعالة". 

وكان النواب قد ناقشوا اليوم - في اليوم الثاني للمؤتمر - موضوع "الاستجابات الشاملة لحالات اللاجئين والنهج البرلماني الفعال من أجل المساهمة في موضوع اللاجئين عديمي الجنسية".  

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 17:59
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إستعراض قضية اللاجئين الصحراويين خلال المؤتمر البرلماني الجهوي من أجل أفريقيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 17:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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