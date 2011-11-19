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مشاركون في الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو بفرنسا يؤكدون استعدادهم التام لانجاح الحدث

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 15:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات

 باريس - أكد المشاركون في الندوات التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو، والتي بدأت أشغالها أمس الاحد بضواحي العاصمة الفرنسية باريس ،استعدادهم الكامل لانجاح مؤتمر الجبهة وإفشال مخططات العدو الرامية إلى النيل من عزيمة الشعب الصحراوية والتفافه حول رائدة كفاحه جبهة البوليساريو.

وترأس الاشغال ،حسب ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية ،عضوا اللجنة التحضيرية محمد عالي الزروالي وحمدي أبا عبد الرحمن بحضور أعضاء ممثلية الجبهة بفرنسا والمكاتب التنفيذية لكل من جمعيتي الصحراويين بفرنسا (ليميرو) والجالية الصحراوية (مونت لاجولي).

وقدم رؤساء الندوات الوثائق التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر بخصوص الندوات السياسية التحضيرية، أعقبها فتح نقاش معمق من قبل الحضور حول الوثائق المقدمة وإثرائها بمجموعة من المقترحات والآراء والمساهمات.

وقالت وكالة الانباء الصحراوية ان الندوات كانت فرصة أمام المشاركين جددوا من خلالها استعدادهم الكامل لإنجاح المؤتمر الـ15 وإفشال مخططات العدو الرامية إلى النيل من عزيمة الشعب الصحراوية والتفافه حول رائدة كفاحه جبهة البوليساريو، كما جددوا تضامنهم المطلق ومؤازرتهم لكل الأسرى السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي و"ضرورة تقوية الجيش الشعبي وانتفاضة الاستقلال المجيدة لمواجهة النظام الغازي".

كما طالب المشاركون على جانب اخر، بإعطاء عناية خاصة للميادين الحيوية في المجتمعات مثل التعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، وايضا ضرورة الاهتمام بالجالية الصحراوية وخصوصا فئة الشباب وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعيات الجالية في فرنسا من المنتظر أن تشارك هي الأخرى إلى جانب هيئات وروافد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب في المهجر والمدن المحتلة وبالأراضي المحررة والريف الصحراوي ومن المخيمات، في أشغال المؤتمر الـ15 من خلال مندوبين يتم اختيارهم من قبل أعضاء مكاتبها التنفيذية.

للذكر أيضا، كان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 15  لجبهة البوليساريو، خطري أدوه، اعلن بداية شهر نوفمبر الجاري أن الندوة الوطنية التمهيدية للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر للبوليساريو ستعقد في ال15 ديسمبر المقبل، وأكد على وجود إرادة قوية لإنجاح هاته المحطة التي تهدف بالأساس إلى حشد كل الجهود من أجل استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وشدد خطري أدوه على الأهمية الاستثنائية التي ينعقد فيها المؤتمر الذي يحمل اسم "الشهيد البخاري أحمد"، من حيث "إستراتيجية الكفاح والجانب التنظيمي والتقدم في مسار العطاء والتحرير واستكمال السيادة".

ووجه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر دعوة للجميع "كل من موقعه إلى مضاعفة الجهود في إطار هيئات الجبهة ومؤسسات الدولة الصحراوية" باعتبار هذا الحدث "فرصة لمراجعة تجربتنا وإرادتنا وأساليبنا لتقوية وتنمية القوة الذاتية لقيادة ومواصلة المعركة المصيرية".

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية"، مشاركة حوالي 2000 مؤتمر من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي ، وفق نفس المصدر .

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مشاركون في الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو بفرنسا يؤكدون استعدادهم التام لانجاح الحدث
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 15:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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