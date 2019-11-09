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سوريا: المبعوث الأممي يرحب بالسير الحسن للمحادثات حول الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
سوريا: المبعوث الأممي يرحب بالسير الحسن للمحادثات حول الدستور

جنيف - صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسون يوم الجمعة أن المحادثات هذا الاسبوع حول الدستور السوري جرت "أحسن ممكن كان منتظرا" و أعلن عن جولة جديدة يوم 25 نوفمبر الجاري.

و قال بيدرسون في مؤتمر صحفي  "لقد جرت محادثات مكثفة هذا الاسبوع بين 45 عضو في اللجنة.بكل صراحة أعتقد لقد جرى ذلك أحسن مما كان ينتظره أغلب الناس".

و يوم 30 اكتوبر تم تدشين اللجنة الدستورية المكلفة باصلاح دستور 2012 من أجل الانتخابات المقبلة في قصر الامم المتحدة بالمقر الاوروبي للامم المتحدة بحضور 150 شخصا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية و المعارضة و المجتمع المدني .و عقب ذلك اجتمعت  لجنة مصغرة من 45 عضو ابتداء من يوم الاثنين  لمناقشة تفاصيل الدستور.

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و قد بدأ هؤلاء الاعضاء ال45 في التطرق للقضايا الصعبة و الالمية" وفق ما صرح المبعوث الاممي  الذي قال "لقد كانت المحادثات في بعض الاحيان شاقة" مشيدا  بهذه "البداية الحسنة".

و تابع"كل الاعضاء استمعوا لبعضهم البعض "قبل ان يعلن ان الجولة المقبلة ستبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري .

من جهته شدد رئيس الوفد الحكومي احمد الكزبري مطولا على مكافحة الارهاب .و قال "الارهاب مسألة اساسية بالنسبة لنا .لابد على كل الاطراف ان توافق على هذا ".

و بخصوص مستقبل سوريا رد السيد كوزبري انه هو ووفده  لم يأتوا الى جنيف "من أجل بناء دولة جديدة ، فلسوريا دستور و جيش و مؤسسات .لقد جئنا الى هنا من اجل اصلاح الدستور و ثم الطلب من الشعب تبنيه".

أما رئيس فود المعارضة هادي البحرة فقد أقر بات المحادثات "لم تكن سهلة" و قال "  كان لابد ان نحتكم للعقل و نتجاوز خلافاتنا".

آخر تعديل على السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:41
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سوريا: المبعوث الأممي يرحب بالسير الحسن للمحادثات حول الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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