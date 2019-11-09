سوريا: المبعوث الأممي يرحب بالسير الحسن للمحادثات حول الدستور

جنيف - صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسون يوم الجمعة أن المحادثات هذا الاسبوع حول الدستور السوري جرت "أحسن ممكن كان منتظرا" و أعلن عن جولة جديدة يوم 25 نوفمبر الجاري.

و قال بيدرسون في مؤتمر صحفي "لقد جرت محادثات مكثفة هذا الاسبوع بين 45 عضو في اللجنة.بكل صراحة أعتقد لقد جرى ذلك أحسن مما كان ينتظره أغلب الناس".

و يوم 30 اكتوبر تم تدشين اللجنة الدستورية المكلفة باصلاح دستور 2012 من أجل الانتخابات المقبلة في قصر الامم المتحدة بالمقر الاوروبي للامم المتحدة بحضور 150 شخصا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية و المعارضة و المجتمع المدني .و عقب ذلك اجتمعت لجنة مصغرة من 45 عضو ابتداء من يوم الاثنين لمناقشة تفاصيل الدستور.

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و قد بدأ هؤلاء الاعضاء ال45 في التطرق للقضايا الصعبة و الالمية" وفق ما صرح المبعوث الاممي الذي قال "لقد كانت المحادثات في بعض الاحيان شاقة" مشيدا بهذه "البداية الحسنة".

و تابع"كل الاعضاء استمعوا لبعضهم البعض "قبل ان يعلن ان الجولة المقبلة ستبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري .

من جهته شدد رئيس الوفد الحكومي احمد الكزبري مطولا على مكافحة الارهاب .و قال "الارهاب مسألة اساسية بالنسبة لنا .لابد على كل الاطراف ان توافق على هذا ".

و بخصوص مستقبل سوريا رد السيد كوزبري انه هو ووفده لم يأتوا الى جنيف "من أجل بناء دولة جديدة ، فلسوريا دستور و جيش و مؤسسات .لقد جئنا الى هنا من اجل اصلاح الدستور و ثم الطلب من الشعب تبنيه".

أما رئيس فود المعارضة هادي البحرة فقد أقر بات المحادثات "لم تكن سهلة" و قال " كان لابد ان نحتكم للعقل و نتجاوز خلافاتنا".