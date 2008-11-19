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مهلة 100 يوم لطرفي النزاع في دولة جنوب السودان لتشكيل حكومة وحدة وطنية

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 18:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرات
مهلة 100 يوم لطرفي النزاع في دولة جنوب السودان لتشكيل حكومة وحدة وطنية

عنتيبي - أعلن السيد سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا أمس الخميس أنه تم الاتفاق على منح طرفي النزاع في جنوب السودان الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المعارضة رياك مشار، مهلة اضافية 100 يوم لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال كوتيسا في بيان في ختام اجتماع عقد في عنتيبي "إن كير ومشار وممثلي دول المنطقة وفي مقدمتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني توافقوا على تمديد فترة ما قبل المرحلة الانتقالية مئة يوم بداية من 12 نوفمبر الجاري، وعلى النظر في تقدم (المفاوضات بينهما) بعد خمسين يوما بداية من التاريخ المعلن".

ورحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بوصفها الدول الراعية لاستقلال جنوب السودان، بالاجتماع الذي عقد في أوغندا بوصفه سبيلا لاستعادة الثقة في عملية السلام.

وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان "إن أي تحرك أحادي يكون ضد الاتفاق وروحية عملية السلام". وأنه من أجل المضي قدما يتعين "تشكيل حكومة وحدة حقيقية بموجب الالتزامات التي قطعتها الأطراف" في سبتمبر 2018 .

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وكان سلفا كير ومشار قد اتفقا على مهلة تنتهي في 12 نوفمبر الجاري لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الخلافات التي لم تحل بسبب شروط السلام هددت إمكانية التوصل إلى اتفاق، وبجر البلاد إلى الحرب مرة أخرى.

والخصمان اللذان تسبب خلافهما في 2013 بنزاع أودى بمئات آلاف القتلى، التقيا بضع مرات منذ توقيع اتفاق التهدئة في سبتمبر 2018.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان مساء يوم الأربعاء إن التطبيق الكامل لجميع بنود اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الذي يقود البلد نحو هدف السلام والاستقرار والتنمية.

وينص أحد أهم بنود الاتفاق على وضع جميع المقاتلين من جميع الأطراف في معسكرات وتدريبهم كجيش موحد وهي عملية شهدت تأخيرا ونقصا في التمويل.

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مهلة 100 يوم لطرفي النزاع في دولة جنوب السودان لتشكيل حكومة وحدة وطنية
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 18:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 14 مرة   شارك

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