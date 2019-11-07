منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لإشراك النساء والشباب في عملية السلام حول الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) - دعت منظمات دولية تعمل بمخيمات اللاجئين الصحراويين الامم المتحدة الى ضرورة إشراك النساء والشباب في عملية السلام التي تقودها الهيئة الأممية للتوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية.

واكدت منظمات "اوكسفام", و"المجلس الدنماركي للاجئين", الى جانب "اللجنة الدولية لتنمية الشعوب" و"نوفا الصحراء الغربية" في بيان مشترك لهم, نقله موقع صمود الصحراوي اليوم الخميس, أن فسح المجال لنساء وشباب الصحراء الغربية للمشاركة في جلسات مجلس الامن الدولي من شأنه ان يساهم في الجهود الهادفة الى التوصل الى حل للقضية الصحراوية.

وحثت المنظمات في بيانها الى اشراك النساء والشباب في عملية التفاوض بحكم الرصيد الهام الذي تحقق وجعل منظمات النساء والشباب في مخيمات اللاجئين ضمن الطليعة في تسيير الشؤون السياسية والادارية والاقتصادية.

ودعت المنظمات في ختام بيانها الامم المتحدة الى الاسراع في تعيين مبعوث جديد الى الصحراء الغربية واستئناف عملية التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو.