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العراق: متظاهرون يغلقون مدخل ميناء (أم قصر) بعد إعلان استئناف العمل به

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرات
العراق: متظاهرون يغلقون مدخل ميناء (أم قصر) بعد إعلان استئناف العمل به

بغداد - جدد متظاهرون عراقيون اليوم الخميس, إغلاق مدخل ميناء (أم قصر) بجنوب البلاد, بعد إعلان استئناف العمل به صباح يوم, حسبما أفادت به مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر أن المتظاهرين جددوا إغلاق الميناء بعدما أعلنت مصادر أمنية ونفطية عراقية في وقت سابق اليوم عن استئناف العمليات في ميناء (أم قصر) ومصفاة الناصرية لتكرير النفط بجنوب البلاد, بعد مغادرة المحتجين للمنطقتين.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا الطرق في ميناء أم قصر لأكثر من أسبوع, كما أوقفوا ناقلات الوقود في مصفاة النفط بالناصرية, ما تسبب في نقص الوقود في محافظات الجنوب.

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ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن المتحدث عبد الكريم خلف قوله أن خسائر المظاهرات التي تشهدها البلاد قدرت بستة مليارات دولار ، وأكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضرارا بالغة للمواطن العراقي.

وقد تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا, واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لإحالتهم إلى القضاء.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:24
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العراق: متظاهرون يغلقون مدخل ميناء (أم قصر) بعد إعلان استئناف العمل به
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:18     الفئـة : دولــي     قراءة : 3 مرة   شارك

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