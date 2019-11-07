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إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 10:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات
إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي- أعلن, يوم الأربعاء, عن إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات العربية المتحدة لولاية رابعة.

وأفاد مصدر رسمي بأن "المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة جدد الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة".

وذكر المصدر ذاته بأن الشيخ خليفة بن زايد كان قد انتخب رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004.

ويقضي الدستور الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات, ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

والمجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في البلاد, وهو يتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد, أو من يقوم في إمارتهم في حالة غيابهم, أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

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إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 10:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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