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النطق بأحكام على مجموعة من الأسرى الصحراويين، وتأجيل النظر في ملف أسير مدني صحراوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 18:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات
النطق بأحكام على مجموعة من الأسرى الصحراويين، وتأجيل النظر في ملف أسير مدني صحراوي

العيون المحتلة - أصدرت الغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف المغربية في العيون المحتلة أمس الثلاثاء أحكاما قاسية في حق مجموعة من الأسرى المدنيين الصحراويين الذين أعتقلوا على خلفية إحتفالات فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا  في ال 19 يوليو الماضي, حسب ما أعلنته رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.

وذكرت الرابطة في بيان لها, نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن العقوبات تراوحت بين سنة نافذة وستة أشهر نافذة, مفصلة في الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين الصحراويين كل باسمه ومدة الحكم ضده.

من جهة ثانية, مثل الإعلامي الصحراوي والأسير المدني الصحراوي وليد السالك, المعتقل منذ أزيد من خمسة أشهر أمام نفس الغرفة القضائية بالعيون المحتلة التي قررت تأجيل النظر في ملفه إلى يوم الثلاثاء القادم.

يشار إلى أن القوات المغربية واجهت بعنف الحشد من الصحراويين الذين خرجوا في العديد من المدن الصحراوية المحتلة للاحتفال بتتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم  بكأس أمم إفريقيا (2019).

ولقيت صباح عثمان احميدة (23 سنة) حتفها في هذا الحدث, بعد أن دهستها مركبة مغربية اخترقت الجميع بسرعة قصوى. كما أصيب عديد النساء بجروح جراء استخدام قوات الأمن المغربية للعنف إلى جانب قيام شرطة القوة المحتلة باعتقال عشرات الصحراويين.

وعلى اثر ذلك أصدرت هيئات رسمية وحقوقية صحراوية ودولية دعوات إلى الأمم المتحدة بشكل خاص من أجل فتح تحقيق فيما ترتكبه دولة الاحتلال المغربية من انتهاكات وجرائم ومحاسبة المتورطين والمحرضين من ضباط أمن ومسؤولين في أجهزة الاحتلال المغربية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وأثارت حادثة اغتيال الشابة الصحراوية عثمان احميدة موجة غضب شديد وتنديد واسع النطاق في صفوف أبناء الشعب الصحراوي بكل أطيافهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 18:52
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النطق بأحكام على مجموعة من الأسرى الصحراويين، وتأجيل النظر في ملف أسير مدني صحراوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 18:20     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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