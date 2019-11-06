مجلس الأمن يمدد عملية حفظ السلام في البوسنة لمدة عام

وقد تبنى الاعضاء ال15 لمجلس الامن بالاجماع القرار رقم 2496 الذي يسمح من جديد للاوروفور ألتيا و تواجد الناتو لفترة 12 شهرا ابتداء من تاريخ تبني هذا القرار . و يمنح القرار للاوروفور ألتيا و تواجد الناتو الحق في اتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن النفس في حالة التعرض لهجوم او لتهديد. كما يسمح ايضا للدلو الاعضاء في مجلس الامن بطلب منها باتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن الاوروفورألتيا و تواجد الناتو و مساعدة المنظمتين على أداء مهمتهما .

و اوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس في تصريح عقب اجتماع مجلس الأمن ان الاعضاء أكدوا أن الوضع الأمني في البوسنة والهرسك لا يزال هادئا ومستقرا، وأن السلطات في هذا البلد "تمكنت من الصمود أمام التهديدات، لكن الوضع في المنطقة لا يزال يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

يذكر أن البوسنة والهرسك، كانت قد أعلنت انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق في عام 1992، ما أدى إلى حرب أهلية بين كل من البوسنيين والصرب والكروات، استمرت حتى عام 1995، وراح ضحيتها حوالي 100 ألف شخص.