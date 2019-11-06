غوتيريس يحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها في قضية عدم الانتشار النووي

نيويورك(الامم المتحدة) - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة للحد من الانتشار النووي على الوفاء التام بالتزاماتها، والمساهمة في الأمن الإقليمي والعالمي.

وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء "إن الأمين العام على علم بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن أجهزة الطرد المركزية"، مضيفا أن "غوتيريس أشار مرارا إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة تعد الإنجاز الرئيسي في قضية عدم الانتشار النووي، والدبلوماسية، وارساء الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح أن الأمين العام "كرر دعوته للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة للوفاء الكامل بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية"، داعيا جميع الدول الأخرى لدعم هذا الاتفاق.

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن، في وقت سابق من من نهار امس عن تخفيض بلاده لالتزامها بشأن جزء من بنود الاتفاق النووي، ومنح بقية الأطراف الموقعة على اتفاقية (خمسة زائد واحد) شهرين آخرين للوفاء بتعهداتها، وإعادة الاتفاقية إلى حالتها السابقة.

جدير بالذكر أنه في يوليو 2015، أعلنت الدول الست (الولايات المتحد و روسيا و الصين و بريطانيا و فرنسا وألمانيا ) وإيران عن تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة،

ينص اتفاق هذه الدول (6+1) على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت في مايو 2018 انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد إيران.