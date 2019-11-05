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اسبانيا: احتجاجات شعبية في برشلونة ضد زيارة الملك فيليبي السادس للمدينة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 12:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات

برشلونة - شهدت مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا يوم الثلاثاء إحتجاجات شعبية رافضة لزيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس للمدينة, على الرغم من إجراءات أمنية المشددة التي فرضت في المدينة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية, أن الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لانفصال الإقليم عن إسبانيا احتشدوا في مدينة برشلونة بهدف تعطيل زيارة الملك فيليبي السادس إلى عاصمة إقليم كتالونيا.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة, كما تأتي في أعقاب حكم بسجن تسعة من الزعماء الانفصاليين صدر عن المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي.

يذكر أن الملك فيليبي وصل إلى برشلونة, يوم الأحد, في ظل إجراءات أمنية مشددة حيث تم نشر عدد كبير من العناصر الأمنية حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع جوائز للشباب, كما قطعت الشرطة إحدى الطرق الرئيسية في المدينة.

للاشارة انطقلت الجمعة الماضية حملة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 10 نوفمبر الجاري بمجموع التراب الإسباني.

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اسبانيا: احتجاجات شعبية في برشلونة ضد زيارة الملك فيليبي السادس للمدينة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 12:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

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