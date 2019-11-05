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واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميا انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 09:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات
واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميا انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ

واشنطن - أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب, باراك أوباما, بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020.

وشدد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إعلانه عن الخطوة، على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.

وقال بومبيو، في بيان بثته قناة "الحرة"، إن "المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة".. مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي" في المفاوضات الدولية.

يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 09:27
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واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسميا انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 09:07     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

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