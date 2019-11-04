ليبيا: إغلاق الملاحة الجوية مؤقتا في مطار مصراتة الدولي بعد استهدافه من قبل قوات حفتر

طرابلس - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس, عن إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت في مطار مصراتة الدولي جراء قصف جوي لطائرات قوات الضابط المتقاعد الخليفة حفتر.

وأشارت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها الرسمية فيسبوك إلى "عودة طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس بسبب إغلاق مؤقت للمجال الجوي لمطار مصراتة على إثر تواجد طيران حربي بالمنطقة".

من جهة أخرى, أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة مصراتة أن حريق نشب داخل مطار مصراتة الدولي منذ قليل.

وأكد المصدر أن "حريقا قد نشب داخل مطار مصراتة في قاطع الهناجر بعد شن طائرات حربية تابع للجيش الليبي على مواقع عسكرية لمطار مصراتة".

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وكانت قوات خليفة حفتر قد أستهدفت مساء الأحد مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي قد أعلن خلال الفترة الماضية توقف حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار بسبب تعرضه لقصف جوي حيث نقلت جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي.

وكان الاعلام الليبي قد أكد من قبل أن "سلاح الجو التابع لقوات حفتر, إستهدف مساء أمس مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة".

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية, قد أكدت من جهتها أمس, أنها تمكنت من صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر, بمحوري الخلة والنهر, جنوب العاصمة طرابلس, ليلة السبت.

وتواصل قوات حفتر شن هجومها الذي بدأ مطلع ابريل الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق والتي أعلنت من جانبها إطلاق عملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

وكانت آخر حصيلة للمعارك منذ اندلاعها في 14 ابريل الماضي قد أكدت مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين, إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات, بحسب الأمم المتحدة.