العراق: متظاهرون يقطعون طرقا جديدة في العاصمة بغداد

بغداد- أقدم متظاهرون عراقيون يوم الاثنين على قطع أغلب الطرق الرئيسية في مناطق العاصمة بغداد, لمنع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم ولتنفيذ العصيان المدني الذي دعي له في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقطع المتظاهرون -بحسب تقارير صحفية- جسر الطالبية شرق بغداد ومنعوا المركبات من الدخول باتجاه شارع فلسطين شرقي بغداد, وأغلقوا أيضا منافذ الدخول والخروج إلى منطقة البنوك.

وقالت المصادر ذاتها "أغلق المتظاهرون منطقة الشعلة والطريق السريع المحاذي لها شمالي بغداد, فيما نصب آخرون خيامهم في ساحة مظفر مع غلق تام لمنطقة العبيدي شرق بغداد, وإغلاق تام لمداخل ومخارج منطقة الزعفرانية".

وفي سياق متصل, أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد , مضيفا أن متظاهرا آخر أصيب بجروح بالإضافة إلى إصابة تسعة أفراد من القوات الأمنية العراقية.

واضاف المصدر أن المعتصمين أمام مدخل حقل مجنون النفطي شمال محافظة البصرة جنوب البلاد انسحبوا بعد تحديد مهلة عشرة أيام لتحقيق مطالبهم.

وكان العشرات من المتظاهرين اعتصموا و قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي ومنعوا دخول وخروج الموظفين من وإلى الحقل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.