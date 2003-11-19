Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المؤتمر ال15 للبوليساريو: ضبط رزنامة الندوات التحضيرية لإنجاح الحدث

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
المؤتمر ال15 للبوليساريو: ضبط رزنامة الندوات التحضيرية لإنجاح الحدث

الشهيد الحافظ - أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 15  لجبهة البوليساريو، خطري أدوه، أن الندوة الوطنية التمهيدية للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر ستعقد في الخامس عشر ديسمبر المقبل، مؤكدا على وجود إرادة قوية لإنجاح هاته المحطة التي تهدف بالأساس إلى حشد كل الجهود من أجل استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وقال خطري أدوه اليوم الأحد، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الأرشيف الإعلامي أن الندوة الوطنية ستعقد في نفس المكان الذي سيعقد فيه المؤتمر، مشيرا إلى أن الندوات السياسية التحضيرية لمؤتمر البوليساريو، مؤتمر "الشهيد البخاري أحمد"، انطلقت أمس السبت على مستوى الجالية بأوروبا وستتواصل طبقا للرزنامة التي حددها اللائحة القانونية التي صادقت عليها الأمانة الوطنية للجبهة.

وشدد خطري أدوه على الأهمية الاستثنائية التي ينعقد فيها المؤتمر، من حيث "إستراتيجية الكفاح والجانب التنظيمي والتقدم في مسار العطاء والتحرير واستكمال السيادة"، مشيرا إلى أن المدة الطويلة لمسار السلام الأممي الهدف منها كان هو إمكانية إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية، مشيرا إلى أن كل  المعطيات والرهانات تبقى محل مراجعة.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر دعوة وجهها للجميع "كل من موقعه إلى مضاعفة الجهود في إطار هيئات الجبهة ومؤسسات الدولة الصحراوية"، مضيفا أنها "فرصة لمراجعة تجربتنا وإرادتنا وأساليبنا لتقوية وتنمية القوة الذاتية لقيادة ومواصلة المعركة المصيرية".

ووفق نفس المسؤول فان الندوة ستتناول المواضيع التي تتطلب الكثير من النقاش والمداولات حيث تكون بمثابة جلسة تمهيدية لجلسات النقاش التي سيعرفها المؤتمر.

خطري أدوه أشار في معرض تصريحه إلى أن المؤتمر الذي سينعقد تحت شعار "كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولةً الصحراوية"، سيشهد مشاركة حوالي 2000 مؤتمر من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي. وأضاف أنه سيسبق بعقد ندوات سياسية تحضيرية لاغناء الوثائق المقدمة خاصة القانون الأساسي، برنامج العمل الوطني، وثيقة الوضع الراهن، فيما تختص الندوة الوطنية التمهيدية بمناقشة كل الوثائق التي نوقشت في الندوات وتقديمها للمؤتمر للمصادقة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية أن مداولات المؤتمر ستركز على مناقشة التقرير الأدبي والمالي وانتخاب القيادة الجديدة، وتقييم المرحلة ما بين المؤتمرين.

آخر تعديل على الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 18:56
كلـمات مفتـاحيــة :
المؤتمر ال15 للبوليساريو: ضبط رزنامة الندوات التحضيرية لإنجاح الحدث
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.03

الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية: تسمية مقر القطاع العسكري قالمة باسم الشهيد "نويوات…

19.11.03

بيئة: الانتهاء من تسجيل كل البرامج المقترحة والشروع في إجراءات الانجاز

19.11.03

تسيير الكوارث الكبرى: نحو تعزيز التعاون الأورو-متوسطي

19.11.03

لقاء دولي حول الطاقات المتجددة بدءا من 11 نوفمبر بوهران

19.11.03

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد كيفيات الطعن في صحة التصويت

19.11.03

عهدة بعثة المينورسو: اللائحة الأممية الأخيرة "مخيبة ودون المستوى المطلوب"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي