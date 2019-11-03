الاحتجاجات في العراق: تصعيد في سقف المطالب و مساعي لاحتواء الوضع

الجزائر - تتسارع الاحداث في العراق بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية و محاربة الفساد، وسط الدعوة الى عصيان مدني، و ذلك تزامنا مع اجتماع حكومي أمني لبحث سبل احتواء الازمة التي دخلت شهرها الثاني، رغم اتخاذ قرارات إصلاحية لاحتوائها.

ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم، إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.

وقطع متظاهرون عدة شوارع في العاصمة بغداد ومدن أخرى، استجابة للدعوة الى"عصيان مدني" عام في البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.

وأغلقت معظم المؤسسات التعليمية و الحكومية و الادارية أبوابها، في العاصمة بغداد، و مدن جنوب العراق و شرقه، قبل بدء يوم جديد من التظاهر.

ففي بغداد، أغلق المتظاهرون في مدينة الصدر- ذات الغالبية الشيعية- كل مداخل الحي ومخارجه، على غرار أحياء أخرى من شرق بغداد، وكما هو الحال في مدينتي "النجف" و"كربلاء" .

في جنوب العراق، قطع متظاهرون في مدينة "البصرة"، الطريق المؤدية إلى ميناء "أم قصر" ومعمل الحديد والصلب ومجمع الخزن والتصدير، ومعمل الأسمدة ومحطة الكهرباء الغازية، وفي وقت جدد فيه الطلبة اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي.

و كان يوم امس قد شهد استمراراً للاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن العراقية، كان ابرزها ما شهدته "البصرة"، حيث توجه عدد من المتظاهرين إلى بوابة ميناء "أم قصر" للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد وتوفير خدمات.

ويستقبل "أم قصر" واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

دعوة الى احترام سيادة العراق وسط تحذيرات من التدخلات الاقليمية او الاجنبية

في خضم هذه التطورات، دعت الخارجية العراقية الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، إلى احترام سيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقالت الوزارة -في بيان، تعليقا على ردود الفعل التي صدرت عن منظمات وجهات أجنبية بخصوص الوضع الراهن في البلاد-، إن الحكومة العراقية "تحترم إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور، خاصة ما يتعلق باختيار حكومتهم وحرية التعبير، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب".

ويأتي البيان العراقي بعد يوم من صدور بيان طالب فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحكومة العراقية بالاستجابة لما وصفها ب"المطالب المشروعة للشعب."

و ذات السياق، ندد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، بالهجمات على المتظاهرين، محذرا من "أي تدخل خارجي" في الاحتجاجات الشعبية.

وقال السيستاني، على لسان المتحدث باسمه، إنه "لا ينبغي السماح لأي قوى إقليمية أو دولية بمصادرة إرادة الشعب العراقي".

و يأتي هذا بالتزامن مع خطاب الرئيس العراقي برهم صالح، قدم خلاله مجموعة قرارات وإجراءات اصلاحية، مع الامل الى عودة الهدوء إلى شوارع مدن البلاد.

وقال الرئيس صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مستعد للاستقالة من منصبه، نزولا عند طلب المحتجين، مناشدا الكتل البرلمانية التفاهم على بديل مقبول تفاديا لأي فراغٍ دستوري.

وكشف الرئيس العراقي عن إجراء انتخابات مبكرة بمجرد الموافقة على مشروع قانون جديد للانتخابات يشرف عليه خبراء قانونيون محليون ودوليون، و"يسمح باقتراع أكثر عدلا وأفضل تمثيلا للشعب، و يحمي أصوات الناخبين من التلاعب والتزوير"، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس البلاد أن ملفات فساد "أحيلت بالفعل إلى القضاء للبت فيها وأن حل الأزمة الحالية يكمن في إجراء إصلاحات ومواجهة المجرمين، ومحاكمة المتورطين في العنف الذين يريدون سوء بالعراق".

و تعهد الرئيس العراقي بإجراء حوار وطني يناقش الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم، وصولا إلى حكم رشيد بإشراف خبراء.

من جهته، قال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي في بيان، أن مجلس النواب" في حالة انعقاد دائم من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلبات العراقيين".

و شهدت الاحتجاجات التي انطلقت في 1 أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 260 شخصا، واصابة 12 ألف آخرين، تم حرق نحو 100 مبنى حكومي، ومقرات أحزاب سياسية، حسبما اعلنته المفوضية العراقية لحقوق الانسان.