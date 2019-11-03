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الرياض تستضيف قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

الرياض- تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض يومي 30 و31 مارس المقبلين قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتمثل القمة، بحسب بيان للهيئة، ملتقى سنويا عالميا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وستناقش القمة التي ستعرف مشاركة قادة سياسيين ورؤساء الشركات الرائدة عالميا والشركات التقنية الكبرى والناشئة إلى جانب الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين، موضوعات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته وتأثيرها في المجتمع والاقتصاد.

وفي هذا الصدد أبرز رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي، الدور الهام الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي في شتى المجالات الحكومية منها والتجارية والصناعية والصحية وغيرها، معتبرا أن ما يحققه الذكاء الاصطناعي جدير بتغيير العالم من حولنا.

ولفت السيد الغامدي إلى أن القمة ستكون منصة عالمية لمناقشة هذه التغيرات التقنية الحديثة وفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تطويعها بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

وخصصت القمة برنامجا متنوعا لقادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، تشمل محاضرات وورش عمل مع التركيز على تمكين الشركات والحكومات من تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها بشكل موسع.

وسيقام بالموازاة مع أشغال القمة معرض لأحدث ابتكارات ومنتجات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الممارسات التطبيقية للتقنية في شتى المجالات.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرياض تستضيف قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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